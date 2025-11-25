Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Munro: el chofer de un viaje de egresados inició el trayecto drogado y casi lo linchan

25 de Noviembre de 2025 | 18:36

Escuchar esta nota

Un chofer identificado como Claudio Aranda, de 29 años, llegó drogado a conducir el micro en el que llevaría a menores de distintos colegios al viaje de egresados hacia la Costa Atlántica -Cariló-, los padres de los adolescente fueron quienes descubrieron la infracción y luego intentaron agredirlo.

Según informó el parte policial, efectivos de seguridad recibieron la solicitud desde el colegio Almafuerte, emplazado entre las calles Hernández y Fleming, que fue la segunda escuela desde dónde partieron los alumnos. Recientemente, la madre de uno de los estudiantes indicó: “Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora”, señaló la madre de uno de los pasajeros”.

Por tanto, personal de la Comisaría tercera de Vicente López y, según el informe, confirmaron que “los progenitores notaron conductas inapropiadas por parte del chofer, los mismos solicitaron que se le haga test de alcoholemia, situación a la que el chofer no accedió”.

Al tiempo, se identificó al trabajador que fue “sometido al test para consumos de estupefacientes, como cocaína y marihuana”, examen que “arrojó el resultado positivo”, ante esta situación, los padres buscaron tomar represalias e intervinieron los efectivos con el fin de preservar la integridad física de Aranda.

Aunque la empresa buscó y envió un nuevo conductor, el reemplazo no contaba con las horas de sueño correspondientes y debieron enviar un nuevo chofer, por lo que el viaje se reanudó con gran demora.

 

