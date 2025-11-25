La Plata marcha por el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género

Provincia: avanzan el Dictamen en Diputados para el Endeudamiento, la ley Fiscal y el Presupuesto
Escuchar esta nota
La Plata marcha en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, por las calles del centro platense. La movilización fue convocada por agrupaciones feministas para las 17 hs en Plaza Moreno.
Desde allí partió la multitudinaria columna que atravesó el centro hasta llegar a Plaza San Martín. “Basta de crímenes de odio”, “Ni una menos”, “El fascismo mata” y “Ni un paso atrás”, son algunas de las banderas que se leen entre los presentes.
Este 25 de noviembre se homenajea a las hermanas Mirabal de República Dominicana, asesinadas en 1960 por orden de Rafael Trujillo. Minerva, Patria y María Teresa eran conocidas como “Las Mariposas” y hacía tiempo luchaban contra la dictadura que vivía su país.
En una cena organizada por Trujillo, Minerva le exige que deje de hostigar a uno de sus amigos, Pericles Franco. Tras ese tiempo, las tres hermanas sufrieron encarcelamiento, torturas y violaciones muchas veces, al igual que su padre.
Con sus esposos en la cárcel y sus cinco hijos bajo su cuidado, su vida corría peligro. Un día como hoy pero de 1960, las Mariposas fueron secuestradas por la policía secreta dominicana para días después aparecer muertas.
Las tres hermanas fueron encontradas torturadas en el fondo de un barranco. El cuerpo de Minerva presentaba especialmente signos de violencia.
Foto: @Indyddhh
Foto: @Indyddhh
Foto: @Indyddhh
