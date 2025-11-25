Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El mejor y el peor escenario: qué selecciones podrían tocarle a Argentina en el Mundial 2026

El mejor y el peor escenario: qué selecciones podrían tocarle a Argentina en el Mundial 2026
25 de Noviembre de 2025 | 19:19

Escuchar esta nota

La cuenta regresiva arrancó para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 5 de diciembre en Washington D.C.. Ya se conocen los bombos y surgen los escenarios para la Selección Argentina: uno ideal, otro con mayor dificultad. 

Con la definición del Bombo 1 (Canadá, México, Estados Unidos -anfitriones-, más España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania), ahora quedará definir la ubicación exacta de cada selección dentro de los grupos y el calendario de partidos, que se anunciará tras el sorteo. Argentina deberá gestionar su camino pensando tanto en la fase de grupos como en evitar rivales fuertes lo más tarde posible en el torneo.

El Bombo 2 incluye a selecciones de peso que podrían complicar a cualquier cabeza de serie: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. De este grupo saldrá uno de los rivales más exigentes para Argentina, ya que varias de estas selecciones llegan con procesos consolidados y con rendimientos destacados en las últimas competencias internacionales.

En el Bombo 3 aparecen combinados con historia mundialista y otros en pleno crecimiento futbolístico: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Para muchos equipos, este por representa una oportunidad concreta de avanzar a la siguiente ronda en un torneo que amplió su número de participantes y que favorecerá la aparición de nuevas sorpresas.

Finalmente, el Bombo 4 reúne a selecciones emergentes y a los equipos que surjan de los torneos clasificatorios que aún restan disputarse. Allí se encuentran: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los ganadores de las Eliminatorias europeas A, B, C y D, además de los dos representantes que clasifiquen desde el Torneo Eliminatorio FIFA. Este último grupo concentra la mayor incertidumbre del sorteo, ya que varias plazas todavía están en disputa.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, en una ceremonia que definirá el camino inicial de cada selección.

Una de las combinaciones más favorables contemplaría a Argentina como cabeza junto a selecciones de menor ranking: en el Bombo 3 aparece la posibilidad de medirse con equipos como Irán o Panamá. En el Bombo 4, una plaza podría recaer en selecciones como Cabo Verde o Nueva Caledonia, que accedieron recientemente a la cita mundialista. En ese contexto, Argentina podría encarar la fase de grupos con menor presión, lo que le permitiría preparar mejor las etapas decisivas.

Por otro lado, el escenario más exigente implicaría cruzarse con selecciones históricamente sólidas y con buenos planteles de cara al torneo. Según la distribución: el Bombo 1 ya cuenta con potencias como España, Francia, Inglaterra y Brasil, lo cual limita los rivales de Argentina en ese bombo. Si la Selección queda emparejada con un equipo de altas pretensiones del Bombo 2 o 3 (por ejemplo Uruguay, Colombia, Japón) y un equipo emergente del Bombo 4 que llega en un gran momento, el grupo se vuelve altamente competitivo. El sorteo definirá si Argentina evita ese “grupo de la muerte” o lo enfrenta.

 

