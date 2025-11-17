Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El portaaviones USS Gerald Ford ya está en el Caribe, cerca de Venezuela

17 de Noviembre de 2025 | 01:12
El poderoso portaaviones estadounidense Gerald Ford llegó ayer al Mar Caribe en una demostración de poderío militar, mientras Washington insiste en que el despliegue es para contribuir a la operación antidrogas en la región. Sin embargo, analistas ven este alarde de fuerza como un modo de subir la presión sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

