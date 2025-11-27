El mensaje de Patricia Bullrich tras la sanción de la AFA a Estudiantes: "Verón está con el hincha, Tapia con la casta"

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó la pena contra Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central. La sanción impuesta a Estudiantes, que incluyó seis meses de suspensión para Juan Sebastián Verón y dos fechas para varios jugadores del plantel profesional, generó una inmediata ola de repercusiones políticas. Entre ellas, la más contundente fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apuntó directamente contra Claudio “Chiqui” Tapia y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, Bullrich expresó un apoyo explícito al presidente albirrojo y dejó una dura crítica hacia la dirigencia de la AFA: “Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”.
Las palabras de la funcionaria se dieron horas después de conocerse el fallo contra Verón, sancionado por su participación en el pasillo de "espaldas" ocurrido el pasado domingo en Rosario ante el Central "campeón".
Ante ello, Estudiantes reaccionó con una cumbre de la Comisión Directiva, donde analizarían una apelación ante el Tribunal de Disciplina.
Verón está con el hincha de verdad.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025
Tapia, con la casta y la mafia de siempre.
Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.
La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia.
