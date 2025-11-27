Piden ayuda para una familia de San Carlos en que perdió “absolutamente todo” en un incendio

Una familia de San Carlos perdió todo en un incendio este jueves en 34 entre 144 y 145 y pide ayuda a los vecinos para reconstruir su vida. Se trata de una pareja con tres hijos que quedaron con lo puesto.

“Perdieron absolutamente todo”, indicó un allegado a la familia afectada. El fuego, iniciado por causas que determinarán las pericias, arrasó con todo a su paso y no dejó más que ruinas.

Las llamas alcanzaron tal magnitud que debieron intervenir bomberos del cuartel de San Carlos y Los Hornos. También se hizo presente un móvil del Comando de Patrullas.

Quiénes quieran y puedan ayudar a esta familia a reconstruir su vida y su hogar, pueden comunicarse con Ayelén Ruffini, madre de los tres niños, al 2215081603. Además, pueden donar al alias jose.mathi.maia CVU: 0000003100099261079625 a nombre de Ayelén Daniela Ruffini.

Se necesitan zapatillas talle 34, 35, 38 y 44; ropa talle 10, 12, 14, S, 38 y 46; y “todo lo que sea materiales para que puedan construir su casita de nuevo. Todo es bienvenido”.