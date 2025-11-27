Piden ayuda para una familia de San Carlos en que perdió “absolutamente todo” en un incendio

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria
La reacción de Estudiantes tras la sanción: cumbre de la CD, posible apelación y los pasos a seguir
La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
Allanamiento en La Plata tras el tiroteo de los Hells Angels: pistolas, armas largas, chalecos y más de 500 municiones
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
VIDEO. Impactante accidente entre un micro de dos pisos y un auto en La Plata
Ilusión y goleada: la Reserva de Gimnasia es finalista tras aplastar 4 a 0 a Argentinos
Un micro con pasajeros despistó en la subida a la Autopista La Plata y provocó demoras
Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
Se conocerá el veredicto del femicidio de Romina Videla en La Plata
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata
VIDEO.- Muerte en el acantilado: el lugar exacto donde cayó la periodista egresada en La Plata
Conmoción tras el hallazgo de un joven sin vida en una vivienda de Ensenada
Embargo millonario a Eduardo Fort a poco de ser padre con Rocío Marengo: ¿qué pasó?
Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre
EXCLUSIVO.- Cambios en alturas y viviendas por parcela en La Plata: el proyecto completo del Código de Ordenamiento Urbano
La China Suárez atacó a Juli Poggio sin justificación y las redes estallaron: "Además de mala gente, tenes delirios"
Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez
Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA
Piden ayuda para una familia de San Carlos en que perdió “absolutamente todo” en un incendio
Gobernadores buscar arman interlobloque junto a ex libertarios
Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Causa Cuadernos: continúa la acusación contra Cristina y los empresarios imputados
Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una familia de San Carlos perdió todo en un incendio este jueves en 34 entre 144 y 145 y pide ayuda a los vecinos para reconstruir su vida. Se trata de una pareja con tres hijos que quedaron con lo puesto.
“Perdieron absolutamente todo”, indicó un allegado a la familia afectada. El fuego, iniciado por causas que determinarán las pericias, arrasó con todo a su paso y no dejó más que ruinas.
Las llamas alcanzaron tal magnitud que debieron intervenir bomberos del cuartel de San Carlos y Los Hornos. También se hizo presente un móvil del Comando de Patrullas.
Quiénes quieran y puedan ayudar a esta familia a reconstruir su vida y su hogar, pueden comunicarse con Ayelén Ruffini, madre de los tres niños, al 2215081603. Además, pueden donar al alias jose.mathi.maia CVU: 0000003100099261079625 a nombre de Ayelén Daniela Ruffini.
Se necesitan zapatillas talle 34, 35, 38 y 44; ropa talle 10, 12, 14, S, 38 y 46; y “todo lo que sea materiales para que puedan construir su casita de nuevo. Todo es bienvenido”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí