Dan a conocer el fallo por la muerte de una mujer

En horas del mediodía de hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Plata pronunciará el veredicto del juicio que se le siguió a Héctor Carrizo (65) como sospechoso de ser autor de un asesinato en un contexto de género.

La audiencia tendrá lugar a partir de las 12 en una de las salas de la planta baja del fuero penal platense, ubicado en 8 entre 56 y 57.

El acusado fue juzgado por la muerte de Romina Videla, cuyo deceso ocurrió a partir de un siniestro registrado el 27 de marzo de 2020 en una humilde vivienda situada en 519 entre 184 y 185, en la localidad de Melchor Romero.

Según la investigación, a cargo de la UFI Nº 17 que encabeza María Eugenia Di Lorenzo, Carrizo habría amenazado a Videla, luego retiró de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja y finalmente provocó un incendio, que resultó devastador.

Videla sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su superficie corporal y falleció días después en el hospital Hospital Alejandro Korn.

Desde ese entonces, Carrizo se encuentra detenido, aunque su defensa técnica y particular, liderada por el doctor Juan Di Nardo, reclama su absolución por falta de pruebas.

Mientras tanto, la fiscalía de Lucas Domsky pidió que se le aplique la pena de prisión perpetua.

En paralelo, familiares del acusado expresaron públicamente su convicción de que Carrizo es inocente, alegando que no existen elementos objetivos que lo vinculen al hecho. “Fue un accidente”, indicaron.

En cambio, allegados a Videla denunciaron que ella ya había sido víctima de episodios previos de violencia de género y que Carrizo mostraba conductas agresivas.

El miércoles pasado, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Mumalá dio a conocer las cifras de su observatorio. Según los datos, de enero a noviembre se cometieron 231 femicidios, 901 intentos de femicidio y 157 niñes quedaron sin su madre.

Además, en el 68 por ciento de los casos el agresor fue la pareja o expareja de la víctima y el 65 por ciento de las mujeres fueron asesinadas en sus propias viviendas.

Este año, además, el 15 por ciento de los femicidas tenían denuncias previas.