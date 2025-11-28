Colapinto: en plena definición del certamen sale a la pista

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Será la penúltima competencia de la presente temporada de Fórmula Uno. Habrá carrera Sprint. Participa Franco Colapinto y Lando Norris de puede consagrar campeón de la categoría
Los coches salen a rodar en el circuito de Lusail, que será escenario del Gran Premio de Qatar. Este marcará la penultima fecha del presente certamen de Fórmula Uno y podría definir el campeón de la categoría 2025 con la participación de Franco Colapinto con Alpine.
La primera actividad de la jornada de hoy será la única tanda de ensayos libre del fin de semana, que será desde las 10:30 (hora de nuestra país) y se extendrá por espacio de 60 minutos.
De este modo, los pilotos tendrán poco tiempo para poner a punto los autos, ya que sobre las 14:30 tendrá lugar se desarrollará la clasificación de la carrera Sprint, que se disputará mañana a partir de las 11 y contará con una cantidad de 19 vueltas al trasado de 5.419 kilómetros.
En lo que respecta a la jornada sabatina continuará con la clasificación para la carrera principal. Los vehículos saldrán a la pista a 15 para buscar el mejor tiempo de la parrilla de la competencia principal, que se largar el domingo a las 13, como quedó dicho en hora argentina, a 57 giros. En este caso toda la actividad se podrá ver por Disney Plus Premium y Fox Sports.
A todo esto, Lando Norris (McLaren) podría ganar su primer campeonato de Fórmula Uno, en el Gran Premio de Qatar. El piloto británico, que este año ganó siete carreras (Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil), llega a la penúltima fecha del campeonato, con la considerable ventaja: 390 puntos, 24 más que sus perseguidores, que son el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
Si bien Norris tiene una buena ventaja, el británico podría estar en una situación mucho mejor, ya que en el GP de Las Vegas había finalizado segundo y le sacaba 30 puntos a Piastri y 42 a Verstappen, pero las cosas se le complicaronluego de la descalificación suya y de su compañero de equipo en McLaren por irregularidades técnicas en el suelo del auto.
LE PUEDE INTERESAR
Los ternados a los Premios Impulso Deportivo local
LE PUEDE INTERESAR
Turf - Programas y resultados
De todas maneras, Norris podría asegurarse el título este fin de semana e incluso depende de sí mismo para que esto ocurra.
El británico necesita sumar solo dos puntos más que Verstappen y Piastri en Qatar, por lo que en caso de quedar al menos sexto en la sprint de mañana y luego ganar la carrera principal del domingo, se consagrará campeón de la categoría reina del automovilismo.
Norris atraviesa un momento muy sólido en la temporada, debido a que venía de ganar los GP de México y de Brasil con mucha solidez antes de su descalificación en Las Vegas.
Pero no la tendrá nada fácil, ya que Verstappen también tiene un gran presente y una prueba de esto son sus cuatro triunfos en las últimas siete carreras; mientras que en una de las otras tres finalizó segundo y en las otras dos se subió al último escalón del podio.
El que peor se encuentra es Piastri, quien después de un inicio de temporada arrollador manejó muy mal la presión y lleva varios meses en un bajísimo nivel. En las últimas seis fechas no se supo subir al podio, además de que solo pudo terminar una vez en la cuarta posición y otras tres en el quinto lugar, sumado al abandono en Azerbaiyán y la descalificación en Las Vegas.
La última carrera del año se correrá entre el 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí