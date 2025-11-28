Colapinto: en plena definición del certamen sale a la pista

Los coches salen a rodar en el circuito de Lusail, que será escenario del Gran Premio de Qatar. Este marcará la penultima fecha del presente certamen de Fórmula Uno y podría definir el campeón de la categoría 2025 con la participación de Franco Colapinto con Alpine.

La primera actividad de la jornada de hoy será la única tanda de ensayos libre del fin de semana, que será desde las 10:30 (hora de nuestra país) y se extendrá por espacio de 60 minutos.

De este modo, los pilotos tendrán poco tiempo para poner a punto los autos, ya que sobre las 14:30 tendrá lugar se desarrollará la clasificación de la carrera Sprint, que se disputará mañana a partir de las 11 y contará con una cantidad de 19 vueltas al trasado de 5.419 kilómetros.

En lo que respecta a la jornada sabatina continuará con la clasificación para la carrera principal. Los vehículos saldrán a la pista a 15 para buscar el mejor tiempo de la parrilla de la competencia principal, que se largar el domingo a las 13, como quedó dicho en hora argentina, a 57 giros. En este caso toda la actividad se podrá ver por Disney Plus Premium y Fox Sports.

A todo esto, Lando Norris (McLaren) podría ganar su primer campeonato de Fórmula Uno, en el Gran Premio de Qatar. El piloto británico, que este año ganó siete carreras (Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría, México y Brasil), llega a la penúltima fecha del campeonato, con la considerable ventaja: 390 puntos, 24 más que sus perseguidores, que son el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien Norris tiene una buena ventaja, el británico podría estar en una situación mucho mejor, ya que en el GP de Las Vegas había finalizado segundo y le sacaba 30 puntos a Piastri y 42 a Verstappen, pero las cosas se le complicaronluego de la descalificación suya y de su compañero de equipo en McLaren por irregularidades técnicas en el suelo del auto.

De todas maneras, Norris podría asegurarse el título este fin de semana e incluso depende de sí mismo para que esto ocurra.

El británico necesita sumar solo dos puntos más que Verstappen y Piastri en Qatar, por lo que en caso de quedar al menos sexto en la sprint de mañana y luego ganar la carrera principal del domingo, se consagrará campeón de la categoría reina del automovilismo.

Norris atraviesa un momento muy sólido en la temporada, debido a que venía de ganar los GP de México y de Brasil con mucha solidez antes de su descalificación en Las Vegas.

Pero no la tendrá nada fácil, ya que Verstappen también tiene un gran presente y una prueba de esto son sus cuatro triunfos en las últimas siete carreras; mientras que en una de las otras tres finalizó segundo y en las otras dos se subió al último escalón del podio.

El que peor se encuentra es Piastri, quien después de un inicio de temporada arrollador manejó muy mal la presión y lleva varios meses en un bajísimo nivel. En las últimas seis fechas no se supo subir al podio, además de que solo pudo terminar una vez en la cuarta posición y otras tres en el quinto lugar, sumado al abandono en Azerbaiyán y la descalificación en Las Vegas.

La última carrera del año se correrá entre el 7 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.