El Congreso de Francia ratifica su oposición al Mercosur

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los diputados franceses reiteraron ayer su oposición al acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano del Mercosur, antes de votaciones clave a nivel europeo a partir de diciembre.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por el Mercosur, y la Comisión Europea alcanzaron a fines de 2024 un acuerdo comercial que preocupa a los agricultores franceses. El tratado debe ser aún ratificado antes de entrar en vigor.
Del lado europeo, se necesita la aprobación del Consejo de la UE, que reúne a los 27 países del bloque, y del Parlamento Europeo para su implementación.
Francia por sí sola no puede bloquear el acuerdo en el Consejo de la UE, ya que su adopción requiere una mayoría cualificada. Bruselas espera que este visto bueno llegue en diciembre.
Su aprobación por parte del Parlamento Europeo se anuncia más reñida.
Por unanimidad, la Asamblea Nacional (cámara baja) aprobó una resolución impulsada por el partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) que insta al gobierno francés presidido por Emmanuel Macron a oponerse a la adopción.
LE PUEDE INTERESAR
Incendio en Hong Kong: buscan a desaparecidos
Ante los parlamentarios el ministro para Europa, Benjamín Haddad, reiteró la posición de Francia: “El acuerdo tal como se concluyó en 2024 no es aceptable en su estado actual”.
Pero subrayó que obtuvo un “logro”, un fortalecimiento de las cláusulas de salvaguardia por parte de la Comisión Europea, y llamó a adoptarlas rápidamente antes de cualquier voto sobre el acuerdo UE-Mercosur.
“Este avance, que es útil y necesario, no es suficiente hoy en día. No es suficiente”, agregó Haddad, que recordó otros dos reclamos: cláusulas “espejo” para garantizar la equidad de normas, y controles sanitarios más estrictos.
El tratado de libre comercio busca favorecer las exportaciones de automóviles, maquinaria y vinos europeos a los países del Mercosur, a cambio de facilitar la entrada de carne, azúcar, arroz o soja sudamericanos.
Los agricultores franceses temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur, vistos como más competitivos, pero la Comisión Europea prometió intervenir en caso de desestabilización del mercado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí