Los ternados a los Premios Impulso Deportivo local

El próximo miércoles se llevará a cabo la ceremonia donde se entregarán los Premios Impulso Deportivo de parte de la Municipalidad de La Plata. En dicho evento, que se realizará en el Teatro Coliseo Podestá desde las 18, se distinguirá a referentes de más de cuarenta disciplinas deportivas. El objetivo es reconocer la destacada participación de los atletas platenses durante este año.
En cada terna, el ganador recibirá el premio Impulso de Plata y entre todos los galardonados también se elegirá finalmente el Impulso de Oro y el Impulso de Oro PdC como máximas distinciones de la edición. Estos son los ternados:
Ajedrez: Isis Veliz, Mauro Kein y Alexis Vidal.
Artes Marciales Mixtas: Augusto Gatti, Lautaro Urday y Gabriel Almada.
Atletismo: Matías Cano, Valentina Moreli y Luz Squadrone.
Atletismo Pcd: Paloma Vidal, Ariana Beldivieso y Esperanza Ortíz.
Automovilismo: Juan Sebastián Perret, Diego Antón y Agustín Maestropaolo.
Básquet: Selección Masculina U13, Renata Canepa y Elias García Infante.
Basquet Pcd: Evangelina Paiva Barquinero y Diego Imas.
Bochas: Rodrigo Palacios, Oscar Sanassi y Juan Ramón López.
Boccia: Luana García, Facundo Borda y Mora Díaz Bertolotti.
Boxeo: Ludmila Accomando, Adriano Greco y Selene Olguín.
Canotaje: Santiago Piedras, Lucía Dalto Aziz, Olivia Pacheco y Lucia Flores García.
Cestoball: Sofía Orlovsky, Aldana Fereyra Bossi y Micaela Torga.
Ciclismo: Eduardo Fritz, Facundo Bazzi y Gonzalo Trotta.
Ecuestre: Alexis Alberto Trosch, Matías Albarracin y Santiago Brandolino.
Para Ecuestre: Anusch Del Manzo.
Esgrima: Lola Cayetana Groupierre Ramiro, Iván Salvador Groupierre Ramiro y Lucio Andrada.
Fútbol: Valentín Pierani, Juan Segobia y Juan Manuel Villalba.
Fútbol Pcd: Sandra Yanaje, Tiago Varde y Luciano Lovatto.
Futsal: Thomas Garay, Milcíades León Peña y Dolores Schodlbauer.
Gimnasia Artística: Amparo Diez, Dante Rechiutti y Sira Macias.
Gimnasia Aeróbica: Lourdes Coralli, Joaquín Presa y Felipe Gonzalo Mamone.
Goalball: Abril Quispe, Julio Amaya y Franco Rojas.
Handball: Tomas Cardoso, Josefina Ferraro y Gonzalo Solís.
Hockey sobre césped: Juan Pedro Fernández, Zoe Cechi y Yaco Kovalivker.
Judo: Alem Yuma, Damián Kriscautzky y Zaira Yuma.
Karate: Leonel Ríos, Camilo Suzuki y Facundo Luchetti.
Motociclismo: Matías Elichabe (Cuatriciclos), Patricio Celi (Velocidad) y Rodrigo Landa (Motocross).
Natación: Ulises Cazau, Máximo Aguilar y Guadalupe Angiolini.
Para Natación: Victoria Amante, Camila García y Bautista Magnaghi.
Escalada Deportiva: Zoe García Molina, Lautaro Miranda y Julián Medel.
Pádel: Jazmín Mansilla, Tomás Giuliano Gambella y Lucia Dameno.
Patín: Ulises Loiseau Büchele, Sofía Buscemi y Fiorela Orsetti.
Pelota: Aitor Gil Najera, Aimé García y Juan Bautista Gómez.
Polo Acuático: María Konowal, Faustina Escola y Agostina Cataldo.
Remo: Sergio Alejandro Aciar, Camilo Loayza, Agustín Annese y Fernando Álvarez
Rugby: Matías Cordero, María Luján Taladrid y Felipe Crispo.
Softbol: Maitena Di Santo, Carina Amarilla y Thiago Benítez.
Taekwondo: Victoria Rivas, Santino Policelli y Zoe Capolongo.
Tenis: Ámbar Corbalán, Juan Porto y Joel Navarro.
Tenis de Mesa: Abril Iwasa, Nicolás Callaba y Mía Sato.
Tenis de Mesa Pcd: Lautaro Saucedo, Valentina Ledesma y Loana Abigail Araujo.
Tiro Con Arco: Liza Saravia, Julián Beraún Centinero y Sofía Anael Pérez Nuccelli.
Tiro: Matilde Kubaj, Augusto Kubaj y Milo Lunati.
Turf: Dario Gómez, Walter Aguirre y Daniel Eduardo Arias.
Vóley: Agustín Cabral Peña, Brenda Churin y Rosa Reinoso.
Yachting: Tomás Rasilla, Joaquín Galván y Ignacio Giamonna.
Wakeboard: Santino Robuschi.
