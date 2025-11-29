Acerías Berisso: protesta en la casa de un dueño

Luego de que la firma Acerías Berisso anunciara su intención de presentarse en quiebra, los trabajadores realizaron, ayer, una protesta frente al domicilio de uno de los socios de la empresa, en Villa Elisa.

Desde que comenzó el conflicto, los empleados exigen el pago de salarios, indemnizaciones y aportes adeudados. Ante el cuadro, llevaron la protesta a la puerta de la casa de uno de los tres dueños que tiene la compañía, en la zona de Camino Belgrano y Arana.

“Nos hicimos presente en el domicilio de Dudiuk, reclamamos lo que nos corresponde. Nos deben mas de dos meses de salario, y cerraron la empresa presentando la quiebra, sin indemnización, y sin ningún tipo de explicación. Vamos a permanecer acá, hasta que den la cara”, según se explicó.