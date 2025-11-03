Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |A LAS 16.15 PLATENSE-SARMIENTO; DEFENSA-HURACÁN, Y C.CORDOBA- RACING (19 HS)

El clásico del Sur le baja el telón a la jornada

Desde las 21.15 Banfield recibe en el Florencio Sola a Lanús, en una nueva edición del derby. Al mismo tiempo Belgrano ante Tigre

El clásico del Sur le baja el telón a la jornada

Desde las 21.15 Banfield recibe a Lanus en el Florencio Sola / X

3 de Noviembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

La decimacuarta fecha del Torneo Clausura llega a su fin hoy con cinco partidos, de alta importancia tanto por la clasificación a copas, como también a la zona baja. Además del clásico del Sur entre Banfield y Lanús a las 21.15. De esta forma, la actividad comienza a partir de las 16.45 con dos partidos en simultáneos, en Vicente López Platense recibe a Sarmiento, en tanto que en Florencio Varela Defensa hace lo propio ante Huracán. Desde las 19 Racing ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Por último, en la provincia del mediterráneo Belgrano y Tigre.

Por su parte, el Verde tiene una parada brava ante Platense, ya que la victoria es necesaria como el aire para los conducidos por el Colo Sava, para escaparle a la zona de descenso por tabla anual. Caso contrario al del Halcón y el Globo, donde ambos se encuentran en la necesidad de sumar pensando en la clasificación a los playoff.

En otro partido aparte, Central Córdoba recibe en la Madre de las Ciudades a Racing. El encuentro adquiere un valor decisivo para el equipo de Gustavo Costas, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo y solo mantiene abierta la vía del torneo local para regresar al máximo certamen continental. A su vez, el Ferroviario llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.

Por otro lado, entrada la noche en el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield y Lanús se vuelven a ver las caras en una nueva edición del clásico, con dos panoramas totalmente distintos. El Taladro está undécimo en el Grupo A con 17 unidades, y sueña con poder ingresar al pelotón de los ocho mejores equipos que tendrán boleto a los octavos de final. Mientras que el Grante que hace días selló su pase a la final de la Copa Sudamericana, que tendrá lugar el 22 de noviembre en Asunción, ya está clasificado a la siguiente instancia del Clausura.

Por último, Belgrano y Tigre tendrán una prueba de fuego en la Docta, ya que ambos comparten 18 puntos, y se encuentran en la puerta al ingreso de zona clasificatoria a los playoff.

 

LE PUEDE INTERESAR

Liga Profesional: números del Clausura y posiciones

LE PUEDE INTERESAR

Barcelona ganó y sigue de cerca al Real Madrid
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Últimas noticias de Deportes

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
La Ciudad
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga
Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas
En 13 y 526, dos perros meten miedo en el barrio
Política y Economía
“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
“Seguir avanzando en las reformas estructurales”
“El Jefe” toma más poder, el asesor que seguirá en las sombras y el enojo de Macri después de las milanesas
Los ausentes: por qué un tercio de los argentinos decidió no ir a votar
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla