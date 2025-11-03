El clásico del Sur le baja el telón a la jornada

La decimacuarta fecha del Torneo Clausura llega a su fin hoy con cinco partidos, de alta importancia tanto por la clasificación a copas, como también a la zona baja. Además del clásico del Sur entre Banfield y Lanús a las 21.15. De esta forma, la actividad comienza a partir de las 16.45 con dos partidos en simultáneos, en Vicente López Platense recibe a Sarmiento, en tanto que en Florencio Varela Defensa hace lo propio ante Huracán. Desde las 19 Racing ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Por último, en la provincia del mediterráneo Belgrano y Tigre.

Por su parte, el Verde tiene una parada brava ante Platense, ya que la victoria es necesaria como el aire para los conducidos por el Colo Sava, para escaparle a la zona de descenso por tabla anual. Caso contrario al del Halcón y el Globo, donde ambos se encuentran en la necesidad de sumar pensando en la clasificación a los playoff.

En otro partido aparte, Central Córdoba recibe en la Madre de las Ciudades a Racing. El encuentro adquiere un valor decisivo para el equipo de Gustavo Costas, que quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo y solo mantiene abierta la vía del torneo local para regresar al máximo certamen continental. A su vez, el Ferroviario llega con envión y con la oportunidad de alcanzar la cima de la Zona B, ya que cumula tres presentaciones sin derrotas, con dos triunfos consecutivos, el último por 1-0 frente a Huracán.

Por otro lado, entrada la noche en el Sur del Gran Buenos Aires, Banfield y Lanús se vuelven a ver las caras en una nueva edición del clásico, con dos panoramas totalmente distintos. El Taladro está undécimo en el Grupo A con 17 unidades, y sueña con poder ingresar al pelotón de los ocho mejores equipos que tendrán boleto a los octavos de final. Mientras que el Grante que hace días selló su pase a la final de la Copa Sudamericana, que tendrá lugar el 22 de noviembre en Asunción, ya está clasificado a la siguiente instancia del Clausura.

Por último, Belgrano y Tigre tendrán una prueba de fuego en la Docta, ya que ambos comparten 18 puntos, y se encuentran en la puerta al ingreso de zona clasificatoria a los playoff.