Espectáculos |Una relación que florece

La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso

La pareja festejó un año juntos en Turquía con imágenes románticas y un anillo que generó especulaciones. Todas las fotos

La China Suárez e Icardi celebraron un año juntos y despertaron rumores de compromiso
30 de Noviembre de 2025 | 11:15

Escuchar esta nota

La pareja del momento volvió a ocupar el centro de la escena mediática después de subir, este sábado, un posteo romántico que marca el primer aniversario de su relación. A través de la red social, Instagram, la China Suárez y Mauro Icardi se mostraron muy felices y enamorados en la casa que comparten en Turquía.

Las imágenes, publicadas en una colaboración conjunta entre la actriz y el delantero, mostraron el meloso festejo de la pareja rodeado de presentes al estilo "new money" con el que siempre se caracterizan.

Abel Pintos se sentó en la mesa de Mirtha y su confesión sorprendió a todos

Misión cuarteto: La Mona le sacó lustre al Único

El futbolista le regaló un enorme ramo de rosas rojas, rodeado de una cinta del mismo color y coronado con un moño colorado. En la parte superior, se encontraba una carta manuscrita con un simple mensaje: “Feliz aniversario, mi amor”.

Sin embargo, el detalle que capturó la atención fue un estuche  negro apoyado sobre las flores. La actriz recibió un anillo con una piedra preciosa, que, si bien podría tratarse de un diamante que simboliza el profundo amor que se tienen, también podría anunciar un evento venidero. 

Finalmente, los rumores de una posible pedida de matrimonio no se alejaron de la feliz pareja. En las últimas declaraciones habían dicho que tenían muchas ganas de hacerlo, pero hasta que Icardi no logre el divorcio con Wanda Nara, no iban a poder llevarlo a cabo.

 

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

