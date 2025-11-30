Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"

El presidente de Estudiantes acusó a la AFA de “dictadura”. Advirtió que no es “descabellado” que busquen mandarlos al descenso por disentir.

Verón: "Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas"
30 de Noviembre de 2025 | 11:29

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, escaló su conflicto con la AFA y sus dirigentes, Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, al acusarlos de mantener a los clubes bajo un "status quo" que impide el crecimiento.

Según se supo, citando el extenso reportaje publicado por Clarín y firmado por Daniel Avellaneda, Verón criticó el modelo de la AFA por ser una "práctica dictatorial" que castiga la disidencia.

La denuncia de "dictadura" y la amenaza de descenso

El referente de Estudiantes atacó el núcleo del problema de la AFA: la falta de profesionalismo y la dependencia financiera de los clubes.

"Quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas. En vez de generar recursos para que los administren los clubes, lo que hacen es mantener el status quo", afirmó Verón.

El exjugador vinculó directamente la amenaza de sanción de la AFA (por el "pasillo de espaldas" a Rosario Central) con una intención de disciplinamiento: "Con nosotros, Tapia se manejó como un dictador."

Verón incluso advirtió sobre la posibilidad de una represalia deportiva, señalando que la falta de apoyo a Estudiantes en medio del escándalo es preocupante: "No veo como algo descabellado que quieran mandar a Estudiantes al descenso. Lo veo que puede llegar a pasar."

El modelo de las "Reglas Claras"

Verón insistió en que el fútbol argentino necesita inversión y "reglas claras" para su crecimiento, abriendo la puerta a la inserción de capitales privados con supervisión, para que los clubes no dependan de las migajas de la AFA.

El dirigente de Estudiantes lamentó que el fútbol argentino siga hablando de árbitros y polémicas, en lugar de avanzar hacia la evolución y la mejora de la competitividad, que se ve afectada por el actual formato de 30 equipos.

