Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |1-0 SOBRE EL REAL MADRID EN ANFIELD

Mac Allister le dio un triunfazo al Liverpool

Por su parte, Bayern Munich derrotó al campeón PSG y el Atlético Madrid ganó un duelo clave de la mano de Julián. Todos los detalles

Mac Allister le dio un triunfazo al Liverpool

El festejo de Mac Allister, para la felicidad del Liverpool / AFP

5 de Noviembre de 2025 | 01:36
Edición impresa

La Champions League dio inicio a la cuarta fecha de la temporada regular, donde Liverpool dio el golpe y derrotó como local 1-0 al Real Madrid, para acomodarse. El tanto de la victoria lo marcó Alexis Mac Allister, con un buen cabezazo en el minuto 16 del segundo tiempo.

Sin dudas, fue un partido intenso y bastante cerrado, donde los equipos se estudiaron bastante y se terminó definiendo por detalles. El elenco inglés fue un poco mejor y a través de una pelota parada, encontró la victoria con un cabezazo del argentino.

Después supo doblegar a las figuras que tiene el Merengue, como Mbappé, Bellingham y Vinicius. Con inteligencia, se quedó con tres puntos importantes, para propinarle al Merengue la primera caída en la Champions.

El que dio el golpe en París fue el Bayern Munich, que derrotó 2-1 al campeón PSG a pura efectividad y jugando con uno menos en todo el segundo tiempo, por la expulsión de Luis Díaz. Los tantos del elenco alemán los marcó justamente el colombiano, mientras que descontó Joao Neves.

Sin dudas, fue un partido intenso, donde el Bayern fue muy superior en el primer tiempo y pegó de entrada, a través de Díaz, quien marcó el 1-0 a los 4 minutos. Y en el minuto 32, el imparable colombiano amplió la ventaja ante una atónita defensa del PSG.

El partido se rompió con la expulsión del colombiano, por una fuerte infracción sobe Hakimi, quien se retiró inmediatamente sin poder pisar. En el complemento, el dominio lo tuvo el local, que logró descontar en el minuto 29. Sin embargo y más allá que dominó, el triunfo se lo terminó quedando el Bayern. Así se mantiene con puntaje ideal en estas cuatro fechas junto con Arsenal, que derrotó 3-0 al Slavia Praga como visitante, por los goles de Bukayo Saka y Mikel Merino (doblete).

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Joel Navarro: una promesa del tenis platense

LE PUEDE INTERESAR

Etcheverry sacó su garra para avanzar en Atenas

EL ATLÉTI FUE EFECTIVO

Atlético Madrid sacó adelante un duro encuentro como local y derrotó 3-1 al Unión St. Gilloise, con un encendido Julián Álvarez. Además fueron titulares Nahuel Molina y Giuliano Simeone, mientras que Thiago Almada sumó minutos en el complemento. En la visita, fue titular Kevin Mac Allister.

La Araña abrió el marcador con un remate mordido de derecha a los 38 minutos de la etapa inicial, luego de una buena asistencia de Giuliano Simeone. Después en el segundo tiempo, ampliaron Gallagher (27´) y Llorente (51´), mientras que descontó Skyres (35´).

Por su parte, Tottenham goleó 4-0 al Copenhague como local y se ubicó en zona de clasificación directa a los octavos de final. Cuti Romero fue titular en el elenco de Londres, que sacó adelante un encuentro complejo por los goles de Johnson, Odobert, Van de Ben y Palhinha. Completaron la jornada: Napoli 0-0 Frankfurt, Bodo Glimt 0 - Monaco 1 (Balogun), Juventus 1 (Vlahovic) - Sporting Lisboa 1 (Araújo) y Olympiacos 1 (Martins) - PSV 1 (Pepi).

SIGUE LA ACCIÓN

Hoy se disputan más choques para culminar la cuarta jornada. A las 14:45, Pafos- Villarreal y Qarabag - Chelsea. Mientras que a las 17, juegan Brujas-Barcelona, Inter-Kairat, Ajax-Galatasaray, Manchester City-Borussia Dortmund, Newcastle - Athlétic Bilbao, Marsella - Atalanta y Benfica - Bayer Leverkusen.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa

“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Política y Economía
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura
Planteo de la oposición para sostener a las comunas
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Un acto del Presidente para reafirmar vínculos con pastores evangélicos
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla