Mac Allister le dio un triunfazo al Liverpool

La Champions League dio inicio a la cuarta fecha de la temporada regular, donde Liverpool dio el golpe y derrotó como local 1-0 al Real Madrid, para acomodarse. El tanto de la victoria lo marcó Alexis Mac Allister, con un buen cabezazo en el minuto 16 del segundo tiempo.

Sin dudas, fue un partido intenso y bastante cerrado, donde los equipos se estudiaron bastante y se terminó definiendo por detalles. El elenco inglés fue un poco mejor y a través de una pelota parada, encontró la victoria con un cabezazo del argentino.

Después supo doblegar a las figuras que tiene el Merengue, como Mbappé, Bellingham y Vinicius. Con inteligencia, se quedó con tres puntos importantes, para propinarle al Merengue la primera caída en la Champions.

El que dio el golpe en París fue el Bayern Munich, que derrotó 2-1 al campeón PSG a pura efectividad y jugando con uno menos en todo el segundo tiempo, por la expulsión de Luis Díaz. Los tantos del elenco alemán los marcó justamente el colombiano, mientras que descontó Joao Neves.

Sin dudas, fue un partido intenso, donde el Bayern fue muy superior en el primer tiempo y pegó de entrada, a través de Díaz, quien marcó el 1-0 a los 4 minutos. Y en el minuto 32, el imparable colombiano amplió la ventaja ante una atónita defensa del PSG.

El partido se rompió con la expulsión del colombiano, por una fuerte infracción sobe Hakimi, quien se retiró inmediatamente sin poder pisar. En el complemento, el dominio lo tuvo el local, que logró descontar en el minuto 29. Sin embargo y más allá que dominó, el triunfo se lo terminó quedando el Bayern. Así se mantiene con puntaje ideal en estas cuatro fechas junto con Arsenal, que derrotó 3-0 al Slavia Praga como visitante, por los goles de Bukayo Saka y Mikel Merino (doblete).

EL ATLÉTI FUE EFECTIVO

Atlético Madrid sacó adelante un duro encuentro como local y derrotó 3-1 al Unión St. Gilloise, con un encendido Julián Álvarez. Además fueron titulares Nahuel Molina y Giuliano Simeone, mientras que Thiago Almada sumó minutos en el complemento. En la visita, fue titular Kevin Mac Allister.

La Araña abrió el marcador con un remate mordido de derecha a los 38 minutos de la etapa inicial, luego de una buena asistencia de Giuliano Simeone. Después en el segundo tiempo, ampliaron Gallagher (27´) y Llorente (51´), mientras que descontó Skyres (35´).

Por su parte, Tottenham goleó 4-0 al Copenhague como local y se ubicó en zona de clasificación directa a los octavos de final. Cuti Romero fue titular en el elenco de Londres, que sacó adelante un encuentro complejo por los goles de Johnson, Odobert, Van de Ben y Palhinha. Completaron la jornada: Napoli 0-0 Frankfurt, Bodo Glimt 0 - Monaco 1 (Balogun), Juventus 1 (Vlahovic) - Sporting Lisboa 1 (Araújo) y Olympiacos 1 (Martins) - PSV 1 (Pepi).

SIGUE LA ACCIÓN

Hoy se disputan más choques para culminar la cuarta jornada. A las 14:45, Pafos- Villarreal y Qarabag - Chelsea. Mientras que a las 17, juegan Brujas-Barcelona, Inter-Kairat, Ajax-Galatasaray, Manchester City-Borussia Dortmund, Newcastle - Athlétic Bilbao, Marsella - Atalanta y Benfica - Bayer Leverkusen.