Crece la interna entre De Felippe y la dirigencia

Más allá de que su presente deportivo es positivo, estalló la interna en Central Córdoba. El entrenador, Omar De Felippe, apuntó contra la dirigencia por premios adeudados al cuerpo técnico, mientras que el club le contestó con un duro comunicado en redes sociales.
Luego del empate del pasado lunes ante Racing, De Felippe sorprendió en conferencia y dejó en claro que el club nunca les pagó los premios por haber obtenido la Copa Argentina del año pasado. Habló de promesas incumplidas y logros deportivos pocos valorados. “No es un problema de plata, es un problema de reconocimiento. Algunas cosas que no se cumplieron. El cuerpo técnico no cobro todavía el premio de la Copa Argentina que ganó”.
Ante esto, la dirigencia del Ferroviario tomó la posta y lo cruzó con un escrito, donde remarcó que tanto el DT como el cuerpo técnico, recibe sus salarios de forma anticipada. “Reciben el pago por adelantado y no simplemente al día, tal como fue reconocido por el propio entrenador en su conferencia de prensa brindada la semana pasada, luego del encuentro frente a Huracán, donde destacó el esfuerzo que realiza el Club para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones”.
Además, el club destacó que resta sólo un 8% de los premios para el cuerpo técnico: “De la totalidad de los premios devengados a la fecha, ya se ha abonado el 92% del total pactado”.
