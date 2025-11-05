ANSES reclamará a Cristina Kirchner la devolución de $ 1.000 millones por jubilaciones que cobró

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzará en el pedido para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner devuelva aproximadamente $ 1.000 millones correspondientes a jubilaciones y pensiones percibidas de manera considerada «indebida».

El organismo estatal reclama a Kirchner el reintegro de fondos correspondientes a asignaciones mensuales vitalicias que habría estado percibiendo como causahabiente de Néstor Kirchner, desde el 14 de diciembre de 2010.

La medida se activa luego de que en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, haya sido rechazada una medida cautelar presentada por la ex mandataria.