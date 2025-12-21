La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Mientras el calendario va tachando los días que conducen al cierre de 2025, los eventos deportivos nacionales también llegan a su fin. Con copas y medallas ya levantadas, en la agenda solo restan algunas disciplinas para seguir alimentando la adrenalina. Sin embargo, los torneos internacionales, con fuerte presencia argentina, aportan ese plus deportivo que evita dejarnos con el corazón a medias.
CARBURANDO
08:00: Categorías │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
09:30: Top Race │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
13:00: TC 2000 │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
PRIMERA B METROPOLITANA – FINAL VUELTA
17:00: Armenio vs Acassuso │ TYC SPORTS
SERIE A DE ITALIA
08:30: Cagliari vs Pisa │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
11:00: Sassuolo vs Torino │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
14:00: Fiorentina vs Udinese │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
16:45: Genoa vs Atalanta │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
LIGA DE ESPAÑA
09:45: Girona vs Atlético Madrid │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN
12:15: Villarreal vs Barcelona │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN
14:30: Elche vs Rayo Vallecano │DSPORTS / DGO
17:00: Betis vs Getafe │ DSPORTS / DGO
PREMIER LEAGUE
13:30: Aston Villa vs Manchester United │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
COPA DE BRASIL – FINAL VUELTA
18:00: Vasco da Gama vs Corinthians │ DSPORTS + / DGO
