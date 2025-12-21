Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Deportes

La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV
21 de Diciembre de 2025 | 08:50

Escuchar esta nota

Mientras el calendario va tachando los días que conducen al cierre de 2025, los eventos deportivos nacionales también llegan a su fin. Con copas y medallas ya levantadas, en la agenda solo restan algunas disciplinas para seguir alimentando la adrenalina. Sin embargo, los torneos internacionales, con fuerte presencia argentina, aportan ese plus deportivo que evita dejarnos con el corazón a medias.

CARBURANDO
08:00: Categorías │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
09:30: Top Race │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
13:00: TC 2000 │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

PRIMERA B METROPOLITANA – FINAL VUELTA
17:00: Armenio vs Acassuso │ TYC SPORTS

SERIE A DE ITALIA
08:30: Cagliari vs Pisa │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
11:00: Sassuolo vs Torino │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
14:00: Fiorentina vs Udinese │ DISNEY + PREMIUM / ESPN
16:45: Genoa vs Atalanta │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

LIGA DE ESPAÑA
09:45: Girona vs Atlético Madrid  │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN
12:15: Villarreal vs Barcelona  │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN
14:30: Elche vs Rayo Vallecano │DSPORTS / DGO
17:00: Betis vs Getafe │ DSPORTS / DGO

PREMIER LEAGUE
13:30: Aston Villa vs Manchester United │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"

LE PUEDE INTERESAR

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

COPA DE BRASIL – FINAL VUELTA
18:00: Vasco da Gama vs Corinthians │ DSPORTS + / DGO

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Uno por uno

Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Las tres nueva finales que se le vienen
Últimas noticias de Deportes

VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
La Ciudad
FOTOS | El centro platense, entre la mugre y los cestos colapsados
Último domingo previo a Navidad: jornada agradable pero con inestabilidad en La Plata
Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
Espectáculos
WOS cerró Noches Capitales 2025 con una noche épica y confirmó a La Plata como protagonista musical
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
Política y Economía
VIDEO. Cumbre picante: Milei y Lula chocaron fuerte por Venezuela
Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
La agenda de Milei, en duda por un sistema de alianzas en crisis
Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño
AFA-gate: la Justicia apunta al “lavado” por la mansión de Pilar
Policiales
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa
VIDEO. Dos choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla