La agenda deportiva del domingo cargada de eventos internacionales: partidos, horarios y TV

Mientras el calendario va tachando los días que conducen al cierre de 2025, los eventos deportivos nacionales también llegan a su fin. Con copas y medallas ya levantadas, en la agenda solo restan algunas disciplinas para seguir alimentando la adrenalina. Sin embargo, los torneos internacionales, con fuerte presencia argentina, aportan ese plus deportivo que evita dejarnos con el corazón a medias.

CARBURANDO

08:00: Categorías │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

09:30: Top Race │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

13:00: TC 2000 │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

PRIMERA B METROPOLITANA – FINAL VUELTA

17:00: Armenio vs Acassuso │ TYC SPORTS

SERIE A DE ITALIA

08:30: Cagliari vs Pisa │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

11:00: Sassuolo vs Torino │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

14:00: Fiorentina vs Udinese │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

16:45: Genoa vs Atalanta │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:45: Girona vs Atlético Madrid │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN

12:15: Villarreal vs Barcelona │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN

14:30: Elche vs Rayo Vallecano │DSPORTS / DGO

17:00: Betis vs Getafe │ DSPORTS / DGO

PREMIER LEAGUE

13:30: Aston Villa vs Manchester United │ DISNEY + PREMIUM / ESPN

COPA DE BRASIL – FINAL VUELTA

18:00: Vasco da Gama vs Corinthians │ DSPORTS + / DGO