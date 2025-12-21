Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene Papá Noel! Este domingo con la edición impresa de EL DIA, cupones para obtener importantes descuentos

Información General |Tecnología e infancia

¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate

¿Que pasaría si en nuestro país se tomaría la medida de limitar las redes sociales a menores? El dilema sigue siendo de los padres

¿Prohibir o acompañar?: decisión de Australia sobre el uso de redes reabre el debate

Niños pegados a las pantallas, una realidad que abre muchos interrogantes

21 de Diciembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

La decisión de Australia de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años volvió a poner en agenda un debate que atraviesa a familias, escuelas y especialistas en salud mental en Argentina y en todo el mundo: qué lugar deben ocupar los celulares y las plataformas digitales en la infancia. En un contexto en el que cada vez más niños acceden a pantallas desde edades tempranas, la medida generó tanto apoyos como críticas y reabrió el interrogante sobre si la prohibición es la herramienta adecuada para protegerlos o si, por el contrario, puede traer efectos contraproducentes.

En Argentina, donde no existe una regulación similar y el uso de celulares entre niños y adolescentes crece de manera sostenida, la discusión se traslada al ámbito doméstico y educativo. ¿Alcanza con imponer límites desde el Estado o la clave está en la crianza, el acompañamiento y la educación digital?

“Estas medidas pueden funcionar, pero a veces también traen consecuencias. Todo lo que es del orden de lo prohibido se vuelve una tentación”, advirtió el psicólogo Mel Gregorini. En ese sentido, explicó que los chicos pueden buscar otras formas de conectarse, a través de otros dispositivos o plataformas. “La prohibición puede tener un efecto a corto plazo, pero habría que ir acostumbrándose a una reeducación en el uso de las tecnologías”, señaló.

La preocupación de padres y especialistas sobre el acceso de los chicos a las pantallas no es infundada. El uso irrestricto implica múltiples riesgos y puede generar una dependencia similar a una adicción. “Los chicos no pueden controlar solos el uso. Estos dispositivos liberan dopamina y generan una necesidad muy grande de estar permanentemente con el celular en la mano, jugando o entreteniéndose”, indicó Gregorini, quien agregó: “Se desarrollan conductas pseudo adictivas”.

Hay que fortalecer los vínculos: juegos de mesa, lectura, música, actividades deportivas.

Además, el impacto alcanza al desarrollo neurológico y emocional. “Influye en la construcción de los lóbulos prefrontales y frontales, que están vinculados al control, la autorregulación, la gestión de las emociones y la forma de vincularse con otros”, explicó el especialista.

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales

Por ese motivo, muchos profesionales recomiendan postergar el acceso a dispositivos propios al menos hasta la preadolescencia. “Se puede empezar a hablar de un uso adecuado una vez finalizada la niñez, entre los 12 y los 13 años. Es una etapa de descubrimiento en la que también hay que trabajar las limitaciones y las consecuencias del uso excesivo o indebido”, sostuvo.

Las familias y los límites, claves para afrontar el problema

“En casa nos pusimos como edad base los 12 años para comprarle un celular, pero vamos contra la corriente en su curso, de 27 compañeritos, solo ella y otro más no tienen teléfono propio”, contó a este diario Stella, madre de una niña de 11 años.

La prohibición de pantallas tiene que complementarse con presencia y acompañamiento

Si bien junto a su marido están convencidos de esperar hasta el cumpleaños de su hija, reconoció que la presión del entorno y el miedo a quedar afuera o sentirse discriminada pesan fuerte. Esta situación se repite en muchos hogares que intentan sostener otro tipo de crianza. Como respuesta, en Mendoza más de 200 familias de un colegio impulsaron un “pacto parental”, mediante el que se comprometieron a entregar el primer celular a los 13 años y a postergar el acceso a redes sociales hasta los 16.

“El rol de la familia es fundamental: educar, contener y acompañar el acceso a la tecnología”, remarcó Gregorini. Para el especialista, el límite no debe venir solo. “La prohibición de pantallas tiene que complementarse con presencia y acompañamiento”.

“Sé que es difícil poner estos límites. Hoy los padres estamos muy ocupados y muchas veces el celular aparece como la salida más fácil para que se entretengan un rato”, reconoció Stella. “Yo intento que eso no me supere: acompañarla, estar con ella, escucharla mientras practica violín o canto, estar presente”, explicó.

“Poner límites es complejo, pero cuando no se hace después aparecen las consecuencias como son la falta de atención, los problemas de concentración y las dificultades en la escolarización”, advirtió Gregorini. Y concluyó: “Hay que avanzar hacia una educación tecnológica lo más plena posible para evitar frustraciones y los estallidos de ira que hoy se ven en muchos chicos, que muchas veces se regulan justamente a partir de la puesta de límites”.

Como alternativa al uso excesivo de pantallas, el psicólogo recomendó volver a los juegos, el arte y el deporte. “Hay que fortalecer los vínculos: juegos de mesa, lectura, música, actividades deportivas. La familia es la que habilita la pantalla, pero también la que pone el límite y ofrece otras opciones”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores

Obtuvo la estrella 16: Estudiantes volvió a hacer historia

Uno por uno

VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título

Fastidio en Gonnet por un repentino corte de luz

Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas

Cristina fue operada de urgencia de apendicitis en un sanatorio porteño

Más gestos de Máximo Kirchner para marcar distancia con Kicillof
Últimas noticias de Información General

Los números de la suerte del domingo 21 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

25 de Mayo: proponen reforma fiscal con la eliminación de diez tasas municipales

Alfabetización 2025: 5 claves para entender la crisis

El “Error 502” volvió a hacer de las suyas y afectó la conectividad global
La Ciudad
Fentanilo adulterado: familias platenses atravesadas por el duelo
Pasó un cuarto del siglo XXI, pero en Gonnet y Villa Castells aún dependen del aguatero
“No me alcanza”: los gastos de una pareja de jubilados
Padrinos, cajas y cenas: la Navidad en clave solidaria
Como el bolsillo, avanza el pan dulce “modo mini”
Policiales
A ciegas y bajo amenaza: una noche que pudo terminar en tragedia
Ladrones desvalijaron una inmobiliaria en la zona de la Terminal
Desarticulan una red de venta de drogas sintéticas
Un nuevo detenido por el triple crimen en Varela
Feroz asalto a tiros y un agente del SPB herido
Espectáculos
Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su salud?
La impactante revelación sobre la muerte de Selva Alemán
Ca7riel y Paco Amoroso se bajan de la música
La despedida de Casella: “No hay reclamos”
Guía de cines
Deportes
Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
VIDEO.- Domínguez y el mensaje que ilusiona a los hinchas: "Esperamos ser mejores el año que viene"
VIDEO. Aplaudan al más campeón: estudiantes sumó otro título
Eduardo Domínguez: define su futuro entre Copas
Se consagró campeón de campeones porque, aun cansado, quiso más gloria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla