Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su casa

Una multitud festejó de madrugada: las fotos y los videos de la celebración del Pincha en Plaza Moreno con los jugadores
Un trágico hecho ocurrió en la madrugada de este sábado 20 de diciembre en City Bell, donde una joven de 28 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda. La Justicia investiga el caso bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.
Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el episodio se dio en un domicilio ubicado en 455 entre 20 y 21 A, al 1327. Oficiales del Comando de Patrullas de La Plata acudieron al lugar tras un llamado al 911 y entrevistaron a un hombre que se presentó como pareja de la fallecida, manifestó haber encontrado a Camila Rosario Rodríguez, sin signos vitales.
Minutos después arribó una ambulancia del SAME, una medica constató el fallecimiento a la 01:40 am. La joven, de nacionalidad argentina, era empleada, soltera y se encontraba domiciliada en el lugar del hecho.
Por disposición de la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata, se preservó la escena a la espera de Policía Científica y se iniciaron las pericias para determinar las circunstancias del deceso.
Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, en Argentina está disponible el Centro de Atención al Suicida: 135 (CABA) | (011) 5275-1135 (todo el país) — atención las 24 horas, gratuita y confidencial. Hablar a tiempo puede salvar una vida.
