Dos choques alteraron la madrugada mientras La Plata festejaba a Estudiantes campeón

En plena madrugada, mientras miles de hinchas celebraban el campeonato de Estudiantes en Plaza Moreno, dos fuertes siniestros viales generaron preocupación en la zona oeste de La Plata.

El primer choque se produjo sobre la avenida 44 entre 144 y 145, en la localidad de San Carlos, y tuvo como protagonistas a un camión recolector de residuos de la empresa ESUR y un vehículo particular marca Chevrolet modelo Onix de color bordo. Por motivos que aún se investigan, el auto terminó estrellándose contra una columna del alumbrado público, provocando importantes daños materiales.

A raíz del impacto, el conductor del vehículo menor resultó herido y debió ser asistido por personal del SAME, que trabajó en el lugar junto a efectivos del Comando de Patrullas, quienes ordenaron el tránsito y realizaron las primeras actuaciones.

El siniestro ocurrió en simultáneo con los festejos por la consagración del Pincha, lo que generó un importante movimiento vehicular y peatonal en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada.

Otro siniestro vial en la rotonda de acceso a La Plata

En paralelo, se registró otro accidente de tránsito en la rotonda de la bajada de la autopista, en la zona de Diagonal 74 y avenida 120, donde una camioneta marca Toyota modelo Hilux de color gris perdió el control y terminó impactando contra los árboles ubicados junto al cartel de bienvenida que indica “La Plata Capital”.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre personas lesionadas en este segundo hecho, aunque el impacto generó demoras momentáneas y la intervención de los servicios de emergencia.