La interna del PJ ahora estalló en Lanús, otra comuna camporista

Sectores cercanos a Grabois y al Movimiento Evita reclamaron en la municipalidad. Rechazo y tiro por elevación a Kicillof
El peronismo bonaerense transita tiempos de extrema turbulencia. La disputa entre Axel Kicillof y el kirchnerismo se va amplificando a medida que el Gobernador ensaya su proyección nacional y como rebote de esa independencia de la ex presidenta, comienzan a aparecer episodios que se leen en clave electoral.
En la últimas horas uno de esos hechos se produjo en Quilmes donde un sector alineado con Juan Grabois protagonizó una violenta protesta en el Concejo Deliberante para rechazar una ordenanza promovida por el municipio para establecer el sistema de estacionamiento medido. Surge un dato político insoslayable: la jefa política de ese distrito es Mayra Mendoza, una de las dirigentes más representativas de La Cámpora.
El hecho generó cruces entre Mendoza y Grabois que ayer, de alguna manera, tuvo un nuevo capítulo en Lanús, otro distrito controlado por el camporismo. Allí, un grupo de militantes del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que responde a Juan Grabois realizó un piquete en la puerta de la Municipalidad. Fueron hasta la sede municipal a reclamar un aumento de sueldos al intendente Julián Alvarez y hasta quemaron un árbol de Navidad.
En Lanús el reclamo se vincula a los salarios de los cooperativistas que realizan el barrido. Bajo el título “Economía social y popular en emergencia”, la UTEP publicó un comunicado en el que anticipó la marcha. “Los trabajadores de Lanús nos organizamos por nuestros derechos. Porque no hay Navidad digna sin salarios justos y con precarización laboral”, asegura el comunicado. Piden “salarios dignos”, un bono de fin de año, productos navideños, la continuidad de los convenios laborales y la inclusión de cooperativas de trabajo. Voceros de Juan Grabois salieron no obstante a despegarse de esa movilización.
Sin embargo, desde la administración de Álvarez ven a este piquete como una movida política y en ese sentido apuntan, a dirigentes cercanos a Kicillof. Fuentes de la municipalidad indicaron que es “un piquete con intencionalidad política, y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”.
De hecho, hicieron circular fotos en las que se ve en la protesta a Silvio “Tinino” Denis Guzmán, un dirigente vinculado de Agustín Balladares, referente del Movimiento Evita de Lanús y ex concejal en ese distrito. Balladares estuvo el lunes en Ensenada en un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y se sacó una selfie con Kicillof.
Más allá del reclamo formal, es imposible no atarlo a lo que sucedió ayer en Quilmes, donde hubo serios incidentes durante un reclamo contra el plan de ordenamiento municipal.
Desde La Cámpora no sólo apuntan a Grabois sino también a sectores del Movimiento Evita. La sospecha que lanza el sector que lidera Máximo Kirchner y al que pertenecen tanto los intendentes Mendoza como Alvarez, es que el líder social estaría trabajando cerca del Gobernador.
