Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Política y Economía

Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico

Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico
24 de Diciembre de 2025 | 15:33

Escuchar esta nota

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará la Navidad internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa bajo observación médica tras haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó este miércoles un nuevo parte médico oficial. 

El informe difundido por la clínica indica que se le practicó una tomografía de abdomen para evaluar su evolución tras la intervención y que la decisión de mantenerla internada obedece a razones estrictamente médicas, con el objetivo de completar el tratamiento y prevenir posibles complicaciones. 

Según el parte, la exmandataria permanece sin fiebre y bajo tratamiento antibiótico, con un drenaje peritoneal colocado tras la operación para controlar la inflamación. Los profesionales del sanatorio aclararon que, si bien la tomografía no mostró complicaciones mayores hasta el momento, la hospitalización se prolongará hasta que concluya el protocolo terapéutico establecido por los médicos. 

Nuevo parte médico de Cristina de Kirchner: pasará Navidad internada.

La operación se había realizado el pasado sábado luego de que la ex presidenta presentara síntomas abdominales agudos, lo que motivó su traslado al Otamendi con autorización judicial, ya que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario por una condena anterior. 

Hasta ahora, los partes médicos oficiales han señalado que su recuperación transcurre dentro de los parámetros esperados, sin fiebre ni complicaciones añadidas, aunque la permanencia en el centro de salud se extenderá hasta completar el tratamiento requerido. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

Noche Buena y Navidad en La Plata: así funcionarán los servicios este 24 y 25 de diciembre

Alerta Amarillo y se acerca la tormenta a La Plata: "Se están formando un área de chaparrón intenso"

Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?

La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”

Cetré, pretendido por clubes del exterior

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Entre el temporal que nadie vio y la Nochebuena con la mesa adentro

Fútbol-gate: más complicado el poder de AFA
Últimas noticias de Política y Economía

Kicillof volvió a cuestionar a Milei: "Es un desastre lo que están haciendo"

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"

Inocencia fiscal: Caputo anunció cambios para evitar fuertes multas

El oficialismo suma apoyo de un sector del PJ para aprobar en el Senado el Presupuesto 2026
Deportes
La continuidad de Domínguez en Estudiantes: “Queremos que el técnico siga en el club”
Gimnasia 2026: ¿cómo viene el mercado de pases mens sana?
Boca rechazó una oferta por el chileno Alarcón
Copa Argentina: ¿cuánto dinero se lleva el campeón?
Echeverri no vuelve a River: jugará en el Girona de España
Policiales
Luz roja en la Región: no frenan las muertes en incidentes viales
Violencia, chicos e impunidad: el nuevo azote de los comerciantes de La Plata
Un capibara ardiente en memoria de Kim Gómez
La historia de la banda que hizo del terror su método en La Plata
Otro golpe enciende las alarmas en Barrio Norte
Espectáculos
El extraño posteo del hijo mayor de Christian Petersen tras la internación del chef
La Corte Suprema cerró la denuncia por presunto abuso sexual contra Pepe Cibrián Campoy: ratificaron que los hechos estaban prescritos
Al ritmo de la Navidad: Sofía “La Reini” Gonet, engañó a todos y volvió a las redes con una producción al borde de la censura
La China Suárez, habló sobre la posible llegada de Mauro Icardi a River, filosa con Wanda Nara: "No soy su mánager ni quiero serlo"
Vero Lozano confirmó que conducirá Bake Off: adelantó la llegada de Marixa Balli y la salida de Vicky Xipolitakis
Información General
Papá Noel ya está en camino a La Plata: seguí su recorrido en vivo y en directo
Cómo evitar accidentes en los festejos de Nochebuena: ¿sabías que un corcho puede dispararse a 80 Km/h?
Los números de la suerte del miércoles 24 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Juguetes inseguros, sellos truchos y bebés en riesgo: multas millonarias a importadores
Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla