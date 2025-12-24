Cristina Kirchner pasará internada la Navidad tras una tomografía de abdomen: el nuevo parte médico

El mensaje de Milei por las Fiestas: "Abróchense los cinturones"
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará la Navidad internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa bajo observación médica tras haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó este miércoles un nuevo parte médico oficial.
El informe difundido por la clínica indica que se le practicó una tomografía de abdomen para evaluar su evolución tras la intervención y que la decisión de mantenerla internada obedece a razones estrictamente médicas, con el objetivo de completar el tratamiento y prevenir posibles complicaciones.
Según el parte, la exmandataria permanece sin fiebre y bajo tratamiento antibiótico, con un drenaje peritoneal colocado tras la operación para controlar la inflamación. Los profesionales del sanatorio aclararon que, si bien la tomografía no mostró complicaciones mayores hasta el momento, la hospitalización se prolongará hasta que concluya el protocolo terapéutico establecido por los médicos.
La operación se había realizado el pasado sábado luego de que la ex presidenta presentara síntomas abdominales agudos, lo que motivó su traslado al Otamendi con autorización judicial, ya que se encuentra cumpliendo arresto domiciliario por una condena anterior.
Hasta ahora, los partes médicos oficiales han señalado que su recuperación transcurre dentro de los parámetros esperados, sin fiebre ni complicaciones añadidas, aunque la permanencia en el centro de salud se extenderá hasta completar el tratamiento requerido.
