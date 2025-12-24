Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El plan reservas todavía genera dudas entre inversores

El plan reservas todavía genera dudas entre inversores

Leandro Gabin

24 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

eleconomista.com.ar

El Gobierno aceleró la música que quería escuchar el mercado. El anuncio sobre la actualización de las bandas y, en especial, el de la acumulación de reservas, fue en respuesta a un pedido explícito de los inversores para comprar bonos argentinos.

Luis Caputo, en sus reuniones con los principales bancos (catalogados como el “sell side”, en la jerga financiera) y los fondos (considerados el “buy side”), siempre tuvo las mismas quejas: hasta que no haya un plan para recuperar reservas, no habrá dólares para la Argentina.

Por eso, el ministro tuvo que salir en el mercado local con una colocación menor cuando se había armado el rumor de que el regreso al mercado internacional era inminente. Lo que faltaba para convencer a los potenciales compradores de bonos argentinos era la película de las reservas.

La pregunta es cuánto comprará realmente el Banco Central. Juan Manuel Pazos, de One618 (la fusión de TPCG y Consultatio), dice que con las compras en el mercado de cambios no se alcanzará la meta de US$ 10.000 millones. “El gobierno se comprometió a comprar 5% del volumen del Mulc con un montón de asteriscos. Si no tuviera ningún asterisco, 5% son más o menos US$ 4.000 millones de dólares al año. Menos de la mitad de los US$ 10.000 millones que dijeron”, aseguró.

La otra parte puede venir por las famosas compras en bloque. “Si te vas a limitar al 5% del volumen, va a ser muy poco. Vas a estar muy lejos. Pero ya estás yendo en la dirección correcta. O sea, teníamos que ir a Mar del Plata, estábamos yendo a Rosario, ahora agarramos la rotonda y estamos volviendo a ir a Mar del Plata. Vamos mejor, vamos a ver cuándo llegamos”, dijo Pazos.

“El mercado venía pidiendo una política más decidida de acumulación de reservas y alcanzó el simple anuncio para que los rendimientos de los bonos bajen un nuevo escalón y alcancen un mínimo de la era Milei. El Gobierno no hizo un giro drástico en la política cambiaria, como quizás hubiera querido el promedio de los inversores (eso hubiera sido eliminar lo que queda del cepo y las bandas y pasar a una flotación sucia), pero las modificaciones son significativas”, apunta la consultora 1816, de las predilectas de la City porteña.

La firma de dos ex Banco Mariva advierte que hay dos interrogantes por delante: uno es más operativo y tiene que ver cómo se instrumentarán los cambios.

“El wording del comunicado fue en varios aspectos lo suficientemente ambiguo porque Santiago Bausili aclaró que el monto diario de compra de reservas alineado con el 5% del volumen operado en el MULC no es más que una referencia para manejar las expectativas”.

“No está claro cómo mide el Gobierno el volumen operado en el MULC, y porque la explicación sobre cómo será la política de tasas deja espacio a interpretaciones), lo que habilita al equipo económico a seguir haciendo uso de una discrecionalidad con la que se siente cómodo”.

“El inversor promedio y el FMI probablemente preferirían menos regulaciones cambiarias, menos discrecionalidad en la política monetaria y menos intervención oficial en los diversos mercados”.

“Pero lo cierto es que ese combo fue el que permitió que el riesgo país baje de 2.500 puntos pre balotaje Milei-Massa a menos de 600 ahora (y es un contrafáctico qué hubiera ocurrido si la política monetaria/cambiaria hubiese sido más convencional)”.

El segundo interrogante para 1816 es más estructural: ¿permitirá el nuevo esquema hacer compras significativas de reservas? Dice que la reacción inicial del mercado fue excelente en los bonos, pero el CCL está operando en torno a $1.550. Léase, por encima del techo de la banda ($1.520).

Remonetización

“No hay duda que hay un espacio enorme para la remonetización de la economía (la remonetización de US$ 10.000 millones en 2026 que plantea el Gobierno como escenario base es razonable), la duda es si los privados venderán los suficientes dólares abajo del techo de la banda para que esa remonetización sea vía compras de BCRA en el MULC (si compraran todas las ruedas el 5% de US$ 200 millones operados serían US$ 2.520 millones anuales)”, indican.

“Para que haya más volumen debería haber menos restricciones cambiarias o podrían hacer compras en bloque. El tiempo dirá, pero para nosotros los anuncios son muy positivos para los acreedores. Falta, naturalmente, ver el delivery”, advierte 1816.

La movida del Gobierno cumple con uno de los requisitos que le pedían los grandes inversores, principalmente a los que quiere seducir Caputo, que mutaron.

Quienes pueden comprar bonos de la Argentina ya no son los que compraron al principio, o sea los fondos distressed.

Estos compran cuando la deuda vale 25 o 30% de su valor. Ya con los títulos valiendo 75%, ya no acumulan porque no es negocio.

Los fondos “high yield” que compran en el medio, o sea entra precios de default y algo más altos, ya estuvieron. Esos tampoco van a seguir comprando bonos si sigue bajando el riesgo país producto de la suba de precio de los bonos.

