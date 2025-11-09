Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |Rem del banco central

Los analistas prevén una inflación de 2,2% y un dólar oficial en $1.500

Representa un aumento de la proyección inflacionaria de 0,3 puntos porcentuales respecto a la medición previa. Otras variables

Los analistas prevén una inflación de 2,2% y un dólar oficial en $1.500

Las consultoras esperan un dólar a $1.500 para fin de año / WEB

9 de Noviembre de 2025 | 03:46
Edición impresa

El Banco Central publicó su último Relevamiento de Expectativas de Mercado, REM, correspondiente a octubre. Según las consultoras privadas encuestadas, se estima una inflación mensual de 2,2% para el décimo mes del año. Esto representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo.

En tanto, el INDEC dará a conocer el IPC de octubre el próximo miércoles 12 de noviembre. En el relevamiento el conjunto de analistas del REM informó que para 2025 esperan en promedio un nivel de PBI real 3,9% superior al promedio de 2024, sin cambios respecto del REM previo.

“Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron 2,3% una inflación de mensual para octubre”, 0,3 puntos más que el sondeo pasado.

Asimismo, para diciembre de 2025 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.500 por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 47%. Esto implica una caída de 3,6 puntos frente al informe anterior.

Estas proyecciones no son propias del BCRA, sino que fueron los resultados del relevamiento realizado entre el 29 y 31 de octubre de 2025, contemplando a 42 participantes, entre 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

Los especialistas consultados por el Banco Central también consideraron que el índice de precios de noviembre será del 2%.

LE PUEDE INTERESAR

La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización

LE PUEDE INTERESAR

Rally bursátil: alivio y dudas pendientes en los mercados

Las expectativas para los próximos meses apuntan a una desaceleración gradual de la inflación para el fin de 2025 y una baja de hasta el 1,6% en abril de 2026.

En cuanto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones ubica el valor promedio del dólar en $1.463 en noviembre y en $1.500 en diciembre incluso, en los mercados de futuros del Matba-Rofex se negoció el viernes una cotización para el billete mayorista para fin de diciembre de $1.475. 2025.

El billete mayorista cotiza en torno a los $1.437, un nivel actual que no condice con el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno en septiembre en el Congreso, que indica que el 2025 finalizará con un tipo de cambio de $1.325 y para diciembre 2026 se espera un valor de $1.423.

Es que la estimación oficial informada para dentro de un año es una cotización que ya se ubica por debajo de la actual.

En parte, algunos economistas sostienen que empezará a ingresar un mayor caudal de dólares por mayores exportaciones e inversiones, por lo que la oferta más alta generaría una menor presión cambiaria y un descenso en su cotización.

De hecho, el propio ex CEO del banco HSBC, Gabriel Martino, detalló días atrás que “van a sobrar dólares en la Argentina”, en el corto y largo plazo.

Otro dato que tranquiliza a la City es que el tipo de cambio está por debajo de la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, en la que debería empezar a intervenir con la venta de divisas para sostener el precio, que hoy es de $1.499,5 y se ajusta a razón de 1% mensual. Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses: octubre 2,2%; noviembre 2%; diciembre 2%; enero de 2026 1,9%; febrero 2026 1,7%; marzo 1,7% y abril 1,6%.

Todas las proyecciones del REM para el 2025

Una inflación del 2,2% en octubre; del 2% en noviembre y del 2% en diciembre.

Una baja del Producto Bruto Interno (PBI) de 0,5% respecto al segundo trimestre del año; para luego volver a registrar una suba del 0,3% durante el tercer trimestre, mientras que estimaron un crecimiento del 3,9% para todo el 2025.

Un tipo de cambio nominal en $1.463 por dólar para el promedio de noviembre.

Los especialistas consideraron que el índice de precios de noviembre aumentará en un 2%

Un nivel de desempleo de 7,5% de la Población Económicamente Activa para el tercer trimestre de 2025.

Para 2025, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de U$S84.732 millones e importaciones (CIF) en U$S76.445 millones. Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $13,2 billones para 2025.

Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados para noviembre de 40,06% nominal anual y de 35% para fin de año.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador

Lior Rudaeff: los restos son del rehén argentino

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Claroscuros para el mercado argentino

San Martín empató y continúa con vida

Por la Victoria Estudiantes visita a Tigre
Últimas noticias de Economía Dominical

Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes

La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización

Rally bursátil: alivio y dudas pendientes en los mercados

El deporte femenino, un negocio global que crece a ritmo récord

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla