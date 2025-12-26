Pese a las prohibiciones, Navidad con ruido y daños

A pesar de la vigencia de la normativa que prohibe el uso de pirotecnia sonora en La Plata, la última Nochebuena volvió a estar marcada por explosiones e imprudencias que reavivan un debate que, año tras año, parece repetirse. Lejos de un cumplimiento pleno de la ley, los festejos incluyeron un grave episodio: el incendio del frente de una vivienda, que generó alarma y preocupación entre los vecinos.

El hecho ocurrió en la localidad de Gonnet, donde un grupo de chicos que circulaba por la vía pública arrojó pirotecnia encendida y provocó un incendio en una casa ubicada en la esquina de las calles 485 y 26. Según se reconstruyó, uno de los artefactos alcanzó el ligustro del frente de la propiedad, que comenzó a arder con rapidez y puso en serio riesgo a la vivienda.

“Un grupo de chicos pasó caminando por la esquina de mi casa tirando pirotecnia y prendieron fuego todo el frente de mi propiedad. Si no hubiese sido por mis vecinos, era una tragedia”, relató a este diario el dueño de la casa, agradecido por el accionar de sus vecinos. Es que gracias a esa intervención, evitaron que las llamas avanzarán hacia el interior del domicilio. Aun así, el frente de la casa sufrió daños visibles.

el temor por el año nuevo

Al cierre de esta edición, las guardias platenses no habían registrado o comunicado la llegada de heridos por manipulación de pirotecnia. En ese sentido, autoridades médicas de la Ciudad señalaron que “a esta altura hay más conciencia respecto del uso de artefactos pirotécnicos. Afortunadamente, es un hábito que con el correr de los años parece disiparse. Ya no se registran los heridos de otros tiempos”.

No obstante, la persistencia de episodios graves, como el incendio ocurrido en Gonnet, pone en duda hasta qué punto esa conciencia está realmente generalizada.

La incógnita ahora está puesta en lo que pueda ocurrir durante los festejos de Año Nuevo.

El antecedente inmediato genera preocupación: durante los últimos festejos del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero anteriores se registraron 12 personas con quemaduras y traumatismos, una cifra elevada si se la compara con el cambio de año 2023-2024, cuando no se había reportado ningún caso.

Ante esto desde la ONG ambiental Nuevo Ambiente instaron a los municipios a cumplir con la regulación de venta de fuegos de artificio de alto impacto sonoro. La Plata, en particular, aprobó una ordenanza en diciembre de 2022 que veda el paso a esos artículos. “Es oportuno destacar – manifestaron desde nuevo ambiente - que profesionales de la salud advierten que la pirotecnia afecta especialmente a los niños con condición del espectro autista, debido a la hipersensibilidad a los sonidos en general, a las personas ancianas, a hipoacúsicos e implantados, y a distintos animales que también son víctimas de los estruendos”.