Bloqueados e ignorados: la peor Navidad de los Beckham

Si hay algo que quedó claro este año es que la relación de Brooklyn Beckham con sus padres, David y Victoria Beckham, está rota para siempre. Esta semana, el joven dio el batacazo final en la relación con sus padres y el resto del clan al dejarlos de seguir en las redes, un gesto que no pasó desapercibido por nadie y que despertó la bronca en el clan.

Luego de que Victoria comenzara a dar “me gusta” en las publicaciones en las que su hijo aparecía cocinando y con los fans abogando por una reconciliación, el joven aspirante a chef dijo “basta” y terminó por dar “block” y “unfollow” a sus padres y al resto de sus hermanos: Cruz, Romeo y Harper.

Esta situación, lejos de quedar en un gesto digital, dio cuenta de que Brooklyn no tiene intenciones de volver a hablar con sus padres, a pesar de los esfuerzos de ellos por intentar acercarse. Para peor, la bronca en el clan fue tal que Cruz, uno de los hijos menores de la dupla inglesa, hizo fuertes comentarios contra su hermano mayor: “Sos un fraude”,“El karma te va a alcanzar”, “La gente se da cuenta” y “Estás muerto para mí”, fueron algunos de los fuertes comentarios que escribió.

La bronca se instaló aún más cuando en plena Navidad, Brooklyn lanzó una chicana en TikTok con un video en donde aparecía cantando una canción de Lady Gaga en donde remarcó la frase: “Perdón, no puedo escucharte, estoy algo ocupado”. Una ironía que muchos interpretaron como un mensaje claro en contra de Cruz y el resto de la familia.

¿De dónde surgió el conflicto?

Las malas lenguas aseguran que el casamiento entre el hijo mayor de los Beckham y Nicola Peltz, es la clave de todo el conflicto familiar. La esposa de Brooklyn no se habría adaptado para nada a la vida familiar y hay quienes aseguran que la joven socialité y Victoria Beckham se detestan.

La crisis familiar se hizo sentir con fuerza este 2025 en el cumpleaños 50 de David, el patriarca del clan, cuando su hijo mayor brilló por su ausencia y desencadenó los rumores más variados. “Se sintieron traicionados”, dijeron desde el entorno del exfutbolista y la diseñadora. Aparentemente, la mala relación de Nicola con el resto del clan habría causado un alejamiento que está calando profundo.

David ya venía dando cuenta de esto en marzo pasado, cuando en sus redes le dedicó unas palabras de cariño a su primogénito que estuvieron acompañadas por la llamativa frase: “Te extrañamos”, fue el mensaje que da cuenta de la distancia que tomó el joven de 26 años. A esto se sumaron rumores recientes de que, a pesar de los intentos de reconciliación, la pareja no quiere verlos ni en figuritas. “Siempre te voy a elegir a vos, cariño. Sos la persona más increíble que conozco. Vos y yo por siempre”, le dedicó Brooklyn a su esposa en las redes, dando cuenta de qué lado se encuentra.