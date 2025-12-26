En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Ya se ha dicho en forma reiterada que en la ruta 36, en especial en el tramo que corre s lo largo del partido de La Plata, la vida de los automovilistas y peatones vale mucho menos, a partir de varios factores que se suman para crear una mayor inseguridad vial. Y también se señaló que esa vía caminera ha pasado a ganar, por su peligrosidad, el penoso calificativo de “ruta trágica” que, durante décadas, ante de contar con manos separadas de dos carriles, había mantenido durante décadas la hoy autovía 2 a Mar del Plata.

En las últimas jornadas se sumaron varios nuevos incidentes viales registrados a la altura de La Plata, que dejaron el lamentable saldo de varias personas herid. Dos de ellas debieron ser hospitalizadas, y otro de los episodios falleció una joven madre de 27 años de edad que viajaba a bordo de una moto.

Entre tanto, otro motociclista debió ser internado en el hospital Alejandro Korn, en donde permanece con pronóstico reservado a raíz de una colisión que sufrió en la misma ruta hace pocos días.

Sin separador de los carriles de ida y vuelta, elegida como una vía alternativa para llegar a las localidades de la costa atlántica o regresar de ellas, con un tránsito que por consiguiente tiende a ser muy veloz pero que incluye la dinámica lenta propia de las muy pobladas localidades que se encuentran a su vera, la ruta 36 no economiza inseguridad para quienes la transitan.

Nuestra zona lleva numerosas víctimas fatales en choques ocurridos en la ya fatídica ruta 36. En los últimos años se hicieron públicos los reclamos de vecinos de Olmos, Abasto, Colonia Urquiza, Los Porteños, El Pato, El Peligro y otras localidades por lo que implica circular por esa vía caminera, en el tramo correspondiente a los distritos de La Plata y Berazategui.

Debe también ponderarse el hecho de que la ruta atraviesa una de las zonas florícolas y frutihortìcolas más activas de la Región, ubicada básicamente en Los Porteños y Colonia Urquiza, de modo que son también centenares los camiones y camionetas que se suman ahora, en forma cotidiana, a la ya sobrecargada ruta 36, que concentra entonces vehículos de distinto porte y que circulan a velocidades muy diferentes unos de otras.

Si bien no corren épocas propicias para la ejecución de grandes obras públicas, existen soluciones provisorias –como una demarcación horizontal y vertical más visible, arreglo de banquinas, construcción de rotondas en los cruces más concurridos, una promocionada instalación de carteles de advertencia y de radares, así como con la realización de más controles policiales- que pueden morigerar el estado de cosas. Ello, mientras se dota a la ruta 36 de lo que le falta: dos carriles separados, divisores, rotondas y otras mejoras estructurales. Lo que importa es que deje de ser una peligrosa ruleta rusa cotidiana para los muchos miles de personas que la transitan a diario.