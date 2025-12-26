Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Opinión |Editorial

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa
26 de Diciembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

Ya se ha dicho en forma reiterada que en la ruta 36, en especial en el tramo que corre s lo largo del partido de La Plata, la vida de los automovilistas y peatones vale mucho menos, a partir de varios factores que se suman para crear una mayor inseguridad vial. Y también se señaló que esa vía caminera ha pasado a ganar, por su peligrosidad, el penoso calificativo de “ruta trágica” que, durante décadas, ante de contar con manos separadas de dos carriles, había mantenido durante décadas la hoy autovía 2 a Mar del Plata.

En las últimas jornadas se sumaron varios nuevos incidentes viales registrados a la altura de La Plata, que dejaron el lamentable saldo de varias personas herid. Dos de ellas debieron ser hospitalizadas, y otro de los episodios falleció una joven madre de 27 años de edad que viajaba a bordo de una moto.

Entre tanto, otro motociclista debió ser internado en el hospital Alejandro Korn, en donde permanece con pronóstico reservado a raíz de una colisión que sufrió en la misma ruta hace pocos días.

Sin separador de los carriles de ida y vuelta, elegida como una vía alternativa para llegar a las localidades de la costa atlántica o regresar de ellas, con un tránsito que por consiguiente tiende a ser muy veloz pero que incluye la dinámica lenta propia de las muy pobladas localidades que se encuentran a su vera, la ruta 36 no economiza inseguridad para quienes la transitan.

Nuestra zona lleva numerosas víctimas fatales en choques ocurridos en la ya fatídica ruta 36. En los últimos años se hicieron públicos los reclamos de vecinos de Olmos, Abasto, Colonia Urquiza, Los Porteños, El Pato, El Peligro y otras localidades por lo que implica circular por esa vía caminera, en el tramo correspondiente a los distritos de La Plata y Berazategui.

Debe también ponderarse el hecho de que la ruta atraviesa una de las zonas florícolas y frutihortìcolas más activas de la Región, ubicada básicamente en Los Porteños y Colonia Urquiza, de modo que son también centenares los camiones y camionetas que se suman ahora, en forma cotidiana, a la ya sobrecargada ruta 36, que concentra entonces vehículos de distinto porte y que circulan a velocidades muy diferentes unos de otras.

LE PUEDE INTERESAR

La economía de EE UU crece más de lo esperado

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Opinan los lectores

Si bien no corren épocas propicias para la ejecución de grandes obras públicas, existen soluciones provisorias –como una demarcación horizontal y vertical más visible, arreglo de banquinas, construcción de rotondas en los cruces más concurridos, una promocionada instalación de carteles de advertencia y de radares, así como con la realización de más controles policiales- que pueden morigerar el estado de cosas. Ello, mientras se dota a la ruta 36 de lo que le falta: dos carriles separados, divisores, rotondas y otras mejoras estructurales. Lo que importa es que deje de ser una peligrosa ruleta rusa cotidiana para los muchos miles de personas que la transitan a diario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos
Últimas noticias de Opinión

2026: la nueva grieta ya no es política, es microeconómica

La economía de EE UU crece más de lo esperado

La VTV cada vez más costosa y la siniestralidad no baja

El plan reservas todavía genera dudas entre inversores
Información General
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Los números de la suerte del viernes 26 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Casi 100 conductores en estado de alcoholemia en las rutas del país tras Nochebuena
Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa
Deportes
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón
¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre
La llegada de Andino a River quedó en stand-by
Espectáculos
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Enero en la tevé: la vuelta de “Game of Thrones”, el destacado del mes
El Mató cierra el año de local
“Mis derechos”: fuerte mensaje de Inés Estévez contra el Gobierno
Ángela Torres y su momento más traumático: ”Dejame tranquila”
Policiales
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla