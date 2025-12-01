Dos Estados: la solución que apoya el Papa en Medio Oriente

El papa León XIV aterrizó ayer en Líbano con un mensaje de paz y “reconciliación”, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse” en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel. Asimismo, se pronunció a favor de la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

Su visita de 48 horas a este país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica, que comenzó en Turquía.

En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el Papa de doble nacionalidad -estadounidense y peruano- instó a los libaneses a “quedarse” en su país, pese a la complicada situación de los últimos años. “Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”, declaró León XIV. Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento extremista islámico Hezbolá con Israel.

Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes. A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024. El Papa también llamó a los libaneses a “tomar el camino de la reconciliación” para cerrar las “heridas personales y colectivas”, en un país marcado por las divisiones.

SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

León XIV, que fue recibido en el aeropuerto por el presidente Joseph Aoun -único jefe de Estado cristiano del mundo árabe-, es el primer Papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012. Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al Papa. “Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos”, afirmó Zahra Nahla, de 19 años. “Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur”, una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.

Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la ruta para darle la bienvenida. Hezbolá instó ayer al Papa a rechazar “la injusticia y la agresión” de Israel contra Líbano.

A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní. Sobre la inestabilidad en Medio Oriente, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es “la única solución capaz de resolver el conflicto” entre israelíes y palestinos.