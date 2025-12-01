Dos Estados: la solución que apoya el Papa en Medio Oriente

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Sustraían cables de alta tensión en el complejo industrial de YPF: presos
La peculiar fuga de un delincuente rengo terminó con dos detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras cerrar su visita a Turquía, León XIV llegó a Líbano con un llamado a la reconciliación y a permanecer en el país pese a la crisis y la difícil recuperación tras la guerra con Israel
El papa León XIV aterrizó ayer en Líbano con un mensaje de paz y “reconciliación”, y un llamado a los ciudadanos a “quedarse” en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel. Asimismo, se pronunció a favor de la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.
Su visita de 48 horas a este país multiconfesional de 5,8 millones de habitantes es la segunda etapa de su primera gira internacional desde que fue elegido líder de la Iglesia católica, que comenzó en Turquía.
En un discurso en el palacio presidencial en Beirut, el Papa de doble nacionalidad -estadounidense y peruano- instó a los libaneses a “quedarse” en su país, pese a la complicada situación de los últimos años. “Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país”, declaró León XIV. Líbano enfrenta una sucesión de crisis desde 2019, incluido un colapso económico que agravó la pobreza, una devastadora explosión en 2020 en el puerto de Beirut, y la reciente guerra del movimiento extremista islámico Hezbolá con Israel.
Pese al importante papel político que desempeñan los cristianos en el país, su número ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo debido a la emigración de los jóvenes. A falta de cifras oficiales, un centro de investigación independiente, Al Doualiya, estima que 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024. El Papa también llamó a los libaneses a “tomar el camino de la reconciliación” para cerrar las “heridas personales y colectivas”, en un país marcado por las divisiones.
León XIV, que fue recibido en el aeropuerto por el presidente Joseph Aoun -único jefe de Estado cristiano del mundo árabe-, es el primer Papa en visitar Líbano desde Benedicto XVI en 2012. Líbano decretó dos días festivos con motivo de su visita al país y muchos ciudadanos salieron a las calles con la esperanza de ver al Papa. “Vine a decir que los libaneses son un pueblo y estamos unidos”, afirmó Zahra Nahla, de 19 años. “Nos hubiera gustado que hubiese podido visitar el sur”, una zona del país arrasada por la última guerra con Israel, agregó la joven.
Para llegar al palacio presidencial, la comitiva del pontífice atravesó los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, donde los simpatizantes del movimiento chiita se agolparon en la ruta para darle la bienvenida. Hezbolá instó ayer al Papa a rechazar “la injusticia y la agresión” de Israel contra Líbano.
LE PUEDE INTERESAR
Honduras, en una reñida puja, elegía Presidente
LE PUEDE INTERESAR
Propalestinos atacaron al diario italiano La Stampa
A pesar del alto el fuego alcanzado hace un año, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el país en las últimas semanas, principalmente en el sur, alegando que su objetivo es el movimiento proiraní. Sobre la inestabilidad en Medio Oriente, León XIV declaró a bordo del avión papal que la solución de dos Estados es “la única solución capaz de resolver el conflicto” entre israelíes y palestinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí