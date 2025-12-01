Honduras, en una reñida puja, elegía Presidente

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
El país definía entre un candidato de derecha apoyado por Trump, un animador de TV liberal y una izquierdista
Los hondureños eligieron ayer presidente en unos comicios reñidos y bajo amenaza del mandatario estadounidense Donald Trump, quien advirtió que si no gana el derechista Nasry Asfura cortará la ayuda al empobrecido país centroamericano. Al cierre de esta edición, aún no se conocía el resultado.
De acuerdo con la ley electoral hondureña, tanto el presidente de la nación, como los alcaldes, se eligen mediante la mayoría simple de votos válidos sin posibilidad de balotaje o segunda vuelta.
En vísperas de los comicios, Trump pidió a los hondureños votar por Asfura y anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien purga 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Asfura, que se postula por el Partido Nacional (PN), a nombre del cual gobernó Hernández en dos períodos de 2014 a 2022, descartó que el indulto lo favorezca. “Desde hace meses se viene mencionando este tema y no tiene nada que ver con las elecciones”, declaró el candidato, un exalcalde de 67 años, tras votar en Tegucigalpa.
Con largas filas y un ambiente festivo en algunos puestos de votación, los comicios generales decidirán si este país con historial de fraudes y golpes de Estado renueva la confianza en su primer gobierno de izquierda o sigue los pasos de Bolivia y Argentina, cuyo presidente Javier Milei también respaldó a Asfura.
Tras una campaña con denuncias anticipadas de fraude, 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años.
Según las últimas encuestas, Asfura, también empresario de la construcción, se pisaba los talones con la abogada izquierdista de 60 años Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y con el presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años y representante del derechista Partido Liberal (PL).
Al sufragar, Moncada reiteró que no reconocerá los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), sino el conteo total de actas de votación (alrededor de 20.000), que puede llevar días. Nasralla insistió en que la izquierdista quiere que los hondureños pasen “hambre y ganen tres dólares mensuales como en Venezuela y Cuba”. Washington aseguró que actuará con “firmeza” si hay fraude, y agradeció a los observadores “independientes y creíbles”, como los de la OEA. Para Trump, “Tito” Asfura es el “único amigo de la libertad” y dijo que si pierde no “malgastará” dinero en este país, que según él quedará bajo control del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y “sus narcoterroristas”. A Moncada la tildó de “comunista” que idolatra a Fidel Castro y a Nasralla, un exaliado del oficialismo, de “casi comunista”.
