El León recarga energías antes de volver al trabajo

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Ya se aplica la suba del 14,4% en los micros y hay amenaza de paro
“No llego a diciembre”: cómo hacer frente a la carga emocional de fin de año
¿Chau chau adiós?: Miranda deslumbró en La Plata: quizás fue la última vez
Reclamos vecinales por el estado de las calles en la periferia
La Justicia avanza con el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner
Comienza diciembre con la mira en el dólar y la recaudación impositiva
Pullaro apuntó a la corrupción en ANDIS al inaugurar un hospital
Farmacéuticos hicieron un llamado a vacunarse y destacaron su protección
Inauguraron un colorido mural en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
Heridas que no cierran: cuádruple crimen: nuevo capítulo judicial
Una joven volcó con su auto sobre la Avenida 60, pero se salvó de milagro
Le arrancaron una ventana y una vez en el interior de la casa, la saquearon
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes comienza con los preparativos para las semis, mientras aguarda rival y novedades por Neves. Vuelve Amondarain
Estudiantes regresa mañana a los entrenamientos, mientras aguarda por conocer a su rival en la semifinales del Torneo Clausura, que saldrá del partido de esta tarde entre Barracas Central y Gimnasia, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Además, recupera un jugador importante, a la espera de Gabriel Neves.
En City Bell se siente una vibra diferente, se respira otro clima. Los últimos dos triunfos consecutivos en el campeonato potenciaron al plantel, dejando atrás los malos resultados y la conflictiva semana de sanciones, dichos y pasillos.
En este sentido, el Pincha recarga energías, para comenzar con los preparativos del próximo compromiso, en una instancia que en los últimos años se acostumbró a jugar en el ámbito local.
Es por eso, que mañana jugadores y cuerpo técnico volverán a estar cara a cara para diagramar una nueva semana de trabajo. Lo cierto, es que el DT dispone de casi todos sus dirigidos a excepción de Guido Carrillo que debe cumplir su última fecha de suspensión.
Siguiendo esta misma línea, la buena noticia, es que Eduardo Domínguez recupera a Mikel Amondarain, una pieza clave en el mediocampo. Con esta vuelta, el Barba tiene que resolver una incógnita: qué jugador debe salir, o en otro caso, si el pibe de Bavio se queda con un lugar en el banco de suplentes.
La idea del entrenador, es mantener la misma base que viene cosechando buenos resultados, y que llevaron al equipo a esta instancia de campeonato. Si bien la semana de entrenamientos no inició, en principio, intentará mantener la estructura inicial.
LE PUEDE INTERESAR
El beso, el próximo rival y Verón en el Country
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes: este equipo ya dejó una marca
A su vez, el entrenamiento de mañana es clave para evaluar en que condiciones se encuentran la mayoría de los futbolistas, teniendo en cuenta la sobrecarga física, por la seguidilla de partidos.
Por último, se espera que Gabriel Neves, quien no pudo viajar a Santiago del Estero por un desgarro en el soleo de la pierna izquierda, pueda volver a trabajar con normalidad, y así, sumarse al plantel para el próximo compromiso.
Estudiantes regresa mañana a los entrenamientos / @Edelp
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí