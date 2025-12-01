Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

REGRESA MAÑANA A LOS ENTRENAMIENTOS

El León recarga energías antes de volver al trabajo

Estudiantes comienza con los preparativos para las semis, mientras aguarda rival y novedades por Neves. Vuelve Amondarain

El León recarga energías antes de volver al trabajo

Estudiantes regresa mañana a los entrenamientos

1 de Diciembre de 2025 | 00:57
Edición impresa

Estudiantes regresa mañana a los entrenamientos, mientras aguarda por conocer a su rival en la semifinales del Torneo Clausura, que saldrá del partido de esta tarde entre Barracas Central y Gimnasia, en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. Además, recupera un jugador importante, a la espera de Gabriel Neves.

En City Bell se siente una vibra diferente, se respira otro clima. Los últimos dos triunfos consecutivos en el campeonato potenciaron al plantel, dejando atrás los malos resultados y la conflictiva semana de sanciones, dichos y pasillos.

En este sentido, el Pincha recarga energías, para comenzar con los preparativos del próximo compromiso, en una instancia que en los últimos años se acostumbró a jugar en el ámbito local.

Es por eso, que mañana jugadores y cuerpo técnico volverán a estar cara a cara para diagramar una nueva semana de trabajo. Lo cierto, es que el DT dispone de casi todos sus dirigidos a excepción de Guido Carrillo que debe cumplir su última fecha de suspensión.

Siguiendo esta misma línea, la buena noticia, es que Eduardo Domínguez recupera a Mikel Amondarain, una pieza clave en el mediocampo. Con esta vuelta, el Barba tiene que resolver una incógnita: qué jugador debe salir, o en otro caso, si el pibe de Bavio se queda con un lugar en el banco de suplentes.

La idea del entrenador, es mantener la misma base que viene cosechando buenos resultados, y que llevaron al equipo a esta instancia de campeonato. Si bien la semana de entrenamientos no inició, en principio, intentará mantener la estructura inicial.

A su vez, el entrenamiento de mañana es clave para evaluar en que condiciones se encuentran la mayoría de los futbolistas, teniendo en cuenta la sobrecarga física, por la seguidilla de partidos.

Por último, se espera que Gabriel Neves, quien no pudo viajar a Santiago del Estero por un desgarro en el soleo de la pierna izquierda, pueda volver a trabajar con normalidad, y así, sumarse al plantel para el próximo compromiso.

 

 

Estudiantes regresa mañana a los entrenamientos

