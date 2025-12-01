Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |CON MIRAS A LAS SEMIFINALES DEL CLAUSURA

El Xeneize espera rival entre Racing o Tigre

Exequiel Zeballos siempre exigió con su velocidad / Fotobaires

1 de Diciembre de 2025 | 00:52
Edición impresa

Con sufrimiento y con la soga al cuello, Boca se metió en las semifinales del Torneo Clausura, después de ganarle con lo mínimo a Argentinos Juniors.

Esa clasificación fue muy festejada, no solo por los hinchas en las tribunas, sino también por los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente, Juan Román Riquelme, que desde el palco felicitó a todos.

Ahora, el conjunto que dirige Claudio Úbeda, que tiene como principal objetivo en este semestre coronarse campeón del fútbol argentino, tendrá que esperar hasta la noche, ya que su rival saldrá del partido que sostendrán en Avellaneda Racing y Tigre (ver pág. 6).

Cualquiera fuese el adversario en semifinales, el partido se jugará el próximo fin de semana en la Bombonera, ya que Boca, por haber finalizado primero en su grupo, consiguió la ventaja de definir todas las etapas ante su propia gente.

Boca quedó a solo dos partidos de volver a gritar campeón. Y ese es el objetivo de los jugadores y cuerpo técnico, que festejaron dentro de la cancha la clasificación a las semifinales del torneo.

MARCHESÍN CERRÓ EL ARCO

Agustín Marchesín volvió a ser una de las figuras de su equipo y del partido. Tuvo tres intervenciones muy buenas, evitando así la caída de su arco.

A propósito de la actuación del ex arquero de Lanús, con el partido de ayer arrastra cuatro fechas sin recibir goles, lo que indica que su nivel está en ascenso y que le puso su impronta al arco de Boca.

Tras el final, expresó que “sabíamos que Argentinos es un gran equipo. Pero supimos hacer nuestro trabajo y sacar adelante un partido muy complicado. Boca está muy bien en todo sentido. Y eso nos permitió dejar atrás otro escollo. Estamos cada vez más cerca, pero hay que seguir trabajando”.

 

