Israel: Netanyahu pide al presidente ser indultado

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que enfrenta un juicio por corrupción, presentó una solicitud de indulto al presidente Isaac Herzog, argumentando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país. Netanyahu -que niega las acusaciones en su contra- está inmerso en al menos tres procesos judiciales en curso, en los que todavía no se ha dictado ninguna sentencia. El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso. La oficina del presidente israelí indicó que “se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones”.

“Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, manifestó un comunicado. Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó luego esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país.