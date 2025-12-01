Propalestinos atacaron al diario italiano La Stampa

Buscan destrabar en la Legislatura la puja por el endeudamiento
Una turba de manifestantes en favor de la causa palestina asaltó y destrozó el edificio de la redacción del periódico La Stampa, en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Más de cien asaltantes participaron en el ataque, aunque las oficinas se encontraban vacías al momento del hecho, por lo que no se reportaron heridos.
El incidente se produjo el viernes pasado al mediodía, cuando un grupo de más de cien manifestantes se desvió de una marcha pacífica que se realizaba a favor de Palestina en el centro de Turín. El grupo irrumpió por la violencia en las oficinas del diario ubicadas en la Via Lugaro.
Casi todos los asaltantes vestían pasamontañas, forzaron puertas, destrozaron oficinas y realizaron grafitis en el interior. Las consignas plasmadas incluían: “Palestina libre” y “Periodistas cómplices del arresto de Mohamed Shahin en la CPR”. Las pintadas se dirigieron a la labor periodística, con frases como “Periodista, te mato” o la amenaza con rima: “Periodista, terrorista, sos el próximo de la lista”. Además de los destrozos, los asaltantes arrojaron y desperdigaron libros, periódicos y documentos, e incluso regaron estiércol en la entrada de la sede del diario. La ausencia de periodistas se debió a un paro nacional contra la ley de presupuesto, lo que evitó que se produjeran heridos. Las fiscalías de Turín y de Ivrea intervinieron para llevar a cabo la investigación, que intenta identificar a los atacantes.
