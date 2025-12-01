Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
Clásico platense en semifinales: qué día y a qué hora jugarían Gimnasia vs Estudiantes en el Bosque
El milagroso Lobo de Zaniratto a semifinales: venció 2 a 0 a Barracas Central y ahora espera con fe a Estudiantes
"Asedio financiero": en conferencia, Kicillof pidió a la Legislatura que apruebe la Ley de Financiamiento
VIDEO. El momento exacto del robo en la casa de una concejal platense
Cuádruple femicidio en La Plata: comenzó el juicio al remisero, acusado de falso testimonio
Escándalo de VTV: citaron a indagatoria al ex ministro bonaerense Jorge D'Onofrio
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Rige el aumento de la nafta: así quedaron los precios de los combustibles en La Plata
Tras retirar los electrodomésticos, reanudan las tareas en el depósito incendiado en La Plata
“De ella no quiero hablar”: ¿Wanda Nara bajó a La Joaqui de “Los Personajes del Año”?
Revuelo y críticas tras el proyecto para cobrar un impuesto a las flatulencias de las vacas
¡Atención! Cuatro barrios de La Plata sin agua o baja presión por mantenimiento de perforaciones de Absa
Uno por uno, los 108 municipios bonaerenses en los que cambia el horario de atención de los bancos
Barracas Central pidió sumar a su equipo femenino a la Divisional C para jugar la Copa Sudamericana
Andy Chango le puso los puntos a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
El semillero albirrojo crece: cuatro juveniles de Estudiantes firmaron su primer contrato
El peor momento de Adriana Salgueiro: amenazada, acechada y con un botón antipánico
¿Lo sabías? Teté Coustarot reveló que vendía gaseosas en la cancha de Estudiantes antes de ser famosa
Chiqui Tapia felicitó a Anacleto, nuevo presidente de Gimnasia: "Fue una gran jornada democrática"
Bullrich renuncia a Seguridad: Adorni le agradeció por “el orden en las calles”
Reforma laboral: el Gobierno finalizó la redacción y ahora acelera las negociaciones
Mañana se realiza una nueva audiencia preliminar en el caso Maradona: las partes tratarán las pruebas
Cuenta DNI y las novedades en diciembre 2025: amplían tope en carnicerías y agregan especial para chicos
Tiempo gris en La Plata: hasta qué hora se esperan lluvias este lunes
¿Afectará a La Plata?: los 32 municipios bonaerenses en los que se espera una fuerte ola de calor este verano
Heridas que no cierran: nuevo capítulo judicial del cuádruple crimen de La Loma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El conductor de una pickup que -que según los testigos- circulaba en evidente estado de ebriedad protagonizó un impactante accidente en La Plata durante la madrugada del domingo. Perdió el control de una camioneta Ford Ranger de color blanco y terminó a escasos centímetros de incrustarse contra una vivienda. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y el video rápidamente se viralizó entre los vecinos de la zona.
El episodio ocurrió en 137 entre 525 y 526, cuando el vehículo, que avanzaba a gran velocidad, derrapó violentamente y chocó contra varios postes de internet que, de manera milagrosa, impidieron que subiera a la vereda y destruyera la casa ubicada en esa esquina.
En las imágenes puede verse cómo la camioneta zigzaguea, pierde adherencia y finalmente impacta contra la estructura de telecomunicaciones, generando un fuerte estruendo que despertó a los residentes del barrio.
“Si no era por los palos de internet me rompía toda la casa”, contó el dueño de la vivienda, todavía conmocionado por lo ocurrido. Según relató, el conductor presentaba un marcado estado de ebriedad, al punto de no poder mantenerse en pie. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a detenerlo.
Los vecinos, alarmados por lo sucedido, reclamaron mayor control vial en la zona y pidieron medidas para evitar que episodios similares pongan en riesgo la vida de las familias del barrio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí