VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia

El conductor de una pickup que -que según los testigos- circulaba en evidente estado de ebriedad protagonizó un impactante accidente en La Plata durante la madrugada del domingo. Perdió el control de una camioneta Ford Ranger de color blanco y terminó a escasos centímetros de incrustarse contra una vivienda. La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y el video rápidamente se viralizó entre los vecinos de la zona.

El episodio ocurrió en 137 entre 525 y 526, cuando el vehículo, que avanzaba a gran velocidad, derrapó violentamente y chocó contra varios postes de internet que, de manera milagrosa, impidieron que subiera a la vereda y destruyera la casa ubicada en esa esquina.

En las imágenes puede verse cómo la camioneta zigzaguea, pierde adherencia y finalmente impacta contra la estructura de telecomunicaciones, generando un fuerte estruendo que despertó a los residentes del barrio.

“Si no era por los palos de internet me rompía toda la casa”, contó el dueño de la vivienda, todavía conmocionado por lo ocurrido. Según relató, el conductor presentaba un marcado estado de ebriedad, al punto de no poder mantenerse en pie. Minutos después, personal policial llegó al lugar y procedió a detenerlo.

Los vecinos, alarmados por lo sucedido, reclamaron mayor control vial en la zona y pidieron medidas para evitar que episodios similares pongan en riesgo la vida de las familias del barrio.