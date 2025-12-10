Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia

Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Guardia alta: hay árbitro y VAR para la final Estudiantes - Racing en Santiago del Estero
Se los acusa de explotación ilegal del juego y presunto lavado de activos y evasión fiscal. Buscan identificar a los responsables y frenar el acceso de menores
Escuchar esta nota
El presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, un total de 300 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización oficial.
En las presentaciones no solo se expone la existencia de estas plataformas clandestinas, sino que también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, afirmó el presidente del Organismo, Gonzalo Atanasof.
La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del Organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y operan desde el exterior.
Menores en riesgo
Uno de los ejes centrales de la denuncia es el acceso de menores de edad a estas plataformas.
“No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó Atanasof.
“Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”, concluyó.
En este sentido, como medida preventiva y de urgencia, en las denuncias se solicitó se ordene al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional.
La denuncia se enmarca en el trabajo sostenido que viene realizando la gestión y se suma a otras 120 presentaciones que derivaron en 50 allanamientos, donde se logró desbaratar organizaciones dedicadas a operar este tipo de páginas ilegales. También se complementa con más de 100 reportes contra influencers efectuados a través de Meta, en el marco del convenio con la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA). Este acuerdo permite identificar y dar de baja perfiles de Facebook e Instagram que promocionan apuestas no autorizadas.
