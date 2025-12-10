Se cayó un elevador hidráulico en Ezeiza y hay cinco heridos

Tres personas con movilidad y dos empleados resultaron heridos esta tarde, a causa de la caída de un elevador hidráulico en el aeropuerto de Ezeiza, los lesionados llegaban de un vuelo desde Ushuaia y habían aterrizado en Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el vehículo que trasladaba a personas con movilidad reducida, quienes provenían del vuelo AR 1976, “sufrió un desperfecto mecánico que provocó la caída”.

Asimismo, las fuentes señalaron que dos lesionados -uno parte de Intercargo y otro de una empresa de seguridad- sufrieron fracturas expuestas y, al igual que los pasajeros, fueron trasladados al hospital de Ezeiza, ya que anteriormente trabajaron en el lugar los bomberos y el servicio médico del aeropuerto.

Los tres viajantes con movilidad reducida debieron ser asistidos por politraumatismos y aún se aguardan novedades de la evolución, entre ellos, se encuentran un matrimonio de 70 años y otra mujer.

Tal como se explicó en declaraciones televisivas, los viajantes aterrizaron en un avión de Aerolíneas Argentinas y, si bien los heridos son tres, el personal de intercargo acompañó al ascensor a seis personas en total, además, el transporte se habría caído desde unos seis metros de altura.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria se hizo presente durante el accidente y ahora, la División de Siniestros iniciará las pericias para comprender fehacientemente, cuáles fueron los motivos que provocaron el desenlace.