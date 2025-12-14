"Un enorme logro nacional": las felicitaciones de Julio Alak y el Palacio Municipal albirrojo tras la consagración de Estudiantes

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tras la consagración de Estudiantes como nuevo campeón del fútbol argentino, el intendente de La Plata, Julio Alak, expresó públicamente su felicitación al club albirrojo con un mensaje en el que destacó la relevancia del logro tanto para la institución como para la capital bonaerense.

Felicitaciones Estudiantes de La Plata, nuevo campeón del Fútbol Argentino. Un enorme logro nacional que jerarquiza aún más esta institución centenaria, y a la ciudad capital de los bonaerenses”, señaló el jefe comunal a través de sus redes oficiales.

Con estas palabras, Alak subrayó la importancia de la conquista, que vuelve a posicionar al club entre los grandes protagonistas del fútbol argentino.

 

