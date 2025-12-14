Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fernando Muslera, el héroe de la noche: "Estudiantes sabe de imposibles"

14 de Diciembre de 2025 | 01:00

Fernando Muslera fue el héroe de la jornada en Santiago del Estero. La figura en la definición por penales, donde detuvo dos remates, relató con la emoción a flor de piel sus sensaciones luego de obtener un nuevo título para Estudiantes.

“Primero quiero agradecer a toda la gente que vino hasta acá, a quienes se quedaron en La Plata y a mi familia en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes”, expresó, aún con la adrenalina del festejo. Según remarcó, desde su llegada sintió que el grupo tenía una fortaleza especial: “Este equipo es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo”.

Muslera recordó que el camino no fue sencillo y destacó la resiliencia del plantel durante los momentos más críticos del torneo. “En un momento nos daban por muertos. Lo dije después del partido con Tigre: Estudiantes sabe de imposibles”, repasó. Sobre su actuación en los penales, afirmó que los vivió “con tranquilidad”: “Por suerte pude responder. El último pega en el palo y me da en la mano. Sirvió para darle el campeonato a estos chicos que metieron un año con muchos subibajas”.

Consultado por las dudas que rodearon al equipo luego de una racha de derrotas, sostuvo que nunca perdieron la confianza: “Las cosas pasan por algo. Este deporte es impredecible y hoy nos llevamos una victoria merecida. Este equipo se está acostumbrando a levantar copas y eso suma para el futuro”.

El arquero también elogió el trabajo del club en su conjunto: “Estudiantes tiene valores que lo hacen un club modelo. No lo voy a decir yo, pero es un club con mentalidad europea. Vengo de muchos años allá y estoy sorprendido y feliz. La confianza del entrenador, el apoyo de la gente y el trabajo de todo el staff hacen que hoy estemos viviendo esto”.

Muslera reveló además que su llegada a La Plata estuvo impulsada por su círculo íntimo: “Mis amigos Nacho y Rodri me insistieron para que viniera. Pero la última palabra la tuvo mi señora, que es médica, y me dijo: ‘Andá donde te quieren’. Y acá estoy. No se equivocó”.

Sobre el desarrollo de la final, también destacó el nivel del rival y la calidad de los jugadores: “Maravilla hizo un golazo, es un killer dentro del área. Después me tocó responder en una pelota clave, y eso es lo importante para poder estar festejando”.

