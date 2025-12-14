Fernando Muslera, el héroe de la noche: "Estudiantes sabe de imposibles"

Fernando Muslera fue el héroe de la jornada en Santiago del Estero. La figura en la definición por penales, donde detuvo dos remates, relató con la emoción a flor de piel sus sensaciones luego de obtener un nuevo título para Estudiantes.

“Primero quiero agradecer a toda la gente que vino hasta acá, a quienes se quedaron en La Plata y a mi familia en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes”, expresó, aún con la adrenalina del festejo. Según remarcó, desde su llegada sintió que el grupo tenía una fortaleza especial: “Este equipo es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo”.

Muslera recordó que el camino no fue sencillo y destacó la resiliencia del plantel durante los momentos más críticos del torneo. “En un momento nos daban por muertos. Lo dije después del partido con Tigre: Estudiantes sabe de imposibles”, repasó. Sobre su actuación en los penales, afirmó que los vivió “con tranquilidad”: “Por suerte pude responder. El último pega en el palo y me da en la mano. Sirvió para darle el campeonato a estos chicos que metieron un año con muchos subibajas”.

Consultado por las dudas que rodearon al equipo luego de una racha de derrotas, sostuvo que nunca perdieron la confianza: “Las cosas pasan por algo. Este deporte es impredecible y hoy nos llevamos una victoria merecida. Este equipo se está acostumbrando a levantar copas y eso suma para el futuro”.

El arquero también elogió el trabajo del club en su conjunto: “Estudiantes tiene valores que lo hacen un club modelo. No lo voy a decir yo, pero es un club con mentalidad europea. Vengo de muchos años allá y estoy sorprendido y feliz. La confianza del entrenador, el apoyo de la gente y el trabajo de todo el staff hacen que hoy estemos viviendo esto”.

Muslera reveló además que su llegada a La Plata estuvo impulsada por su círculo íntimo: “Mis amigos Nacho y Rodri me insistieron para que viniera. Pero la última palabra la tuvo mi señora, que es médica, y me dijo: ‘Andá donde te quieren’. Y acá estoy. No se equivocó”.

Sobre el desarrollo de la final, también destacó el nivel del rival y la calidad de los jugadores: “Maravilla hizo un golazo, es un killer dentro del área. Después me tocó responder en una pelota clave, y eso es lo importante para poder estar festejando”.