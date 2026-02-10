Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes

El intendente Julio Alak anunció el inicio y la continuidad de obras de puesta en valor en distintas plazas y parques de la Ciudad de La Plata, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y responder a los reclamos de los vecinos.

“Muchos vecinos preguntaban cuándo iban a avanzar las obras y ahora puedo confirmar que el viernes se inicia la puesta en valor de Plaza España”, afirmó el jefe comunal en referencia al espacio ubicado en 7 y 66, donde se prevén mejoras en la infraestructura, el entorno urbano y las condiciones de uso para la comunidad.

Además, Alak informó que la semana próxima se adjudicará la obra pendiente para concretar la finalización de los trabajos en el Parque Saavedra, un espacio clave para la recreación y el esparcimiento en la Ciudad. En paralelo, anunció que en los próximos días comenzará la segunda etapa de las obras en el Parque San Martín, también conocido como Parque Vucetich, como parte de un plan integral de recuperación de áreas verdes.

Las intervenciones forman parte de una estrategia municipal orientada a revalorizar los espacios públicos, mejorar la calidad urbana y fortalecer los lugares de encuentro para los vecinos de la Ciudad.