Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

La Ciudad |Lleva meses sin aparecer

Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso

Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso
10 de Febrero de 2026 | 12:31

Escuchar esta nota

Ofrecen una recompensa de un millón de pesos por un perro perdido en Berisso desde el 14 de octubre, cuando se le desabrochó el collar y salió corriendo asustado desde la zona de 10 y 162, cruzando la calle Génova y luego la Montevideo por calle 6, en dirección a los barrios Nueva York y Náutico.

Su dueña, Carla, sostuvo que creen que el animal podría estar retenido por alguien y pidió especial atención ante la posible aparición de caniches grises de pelo corto. “Creemos que alguien lo tiene retenido y, de ser así, lo primero que hacen es cortarle el pelo. Atentos a caniches grises de pelo corto”, expresó.

El perro es de tamaño pequeño, aunque no mini, y fue descrito como muy bueno, inteligente y cariñoso, con una marcada tendencia a la ansiedad y el miedo. “Le encanta dar besos. También es muy ansioso y asustadizo. Le teme a la lluvia, a los cohetes y a ruidos fuertes y no para de temblar hasta que terminen”, detalló Carla.

Si bien le gusta salir a pasear, lo hace muy poco debido a su ansiedad, que provoca que tire constantemente del arnés y jadee durante el recorrido. Por ese motivo, su dueña señaló que, en caso de verlo en la calle, es probable que tenga la lengua afuera como señal de nerviosismo.

Carla pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que se comuniquen si alguien encontró un perro gris con esas características, ya sea porque se lo regalaron, lo compraron o lo recogieron creyendo que estaba abandonado. Además, remarcó el esfuerzo sostenido de la familia en la búsqueda, que incluye la colocación de carteles en postes y comercios, la entrega de folletos con su foto, el contacto con vecinos y la difusión en redes sociales.

LE PUEDE INTERESAR

Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes

LE PUEDE INTERESAR

Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves

“Desde ese día lo buscamos incansablemente. Lo único que sabemos es que vamos a seguir hasta reencontrarnos. Alguien lo va a ver en algún momento. Mil gracias por ayudarnos a difundir su búsqueda. Tiene que volver a casa”, concluyó Carla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Últimas noticias de La Ciudad

Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes

Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves

Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes

VIDEO. A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
Espectáculos
Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas?
La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza
La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa
Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto
VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?
Policiales
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla