Ofrecen recompensa de un millón de pesos por Darko, un perro perdido en Berisso

Ofrecen una recompensa de un millón de pesos por un perro perdido en Berisso desde el 14 de octubre, cuando se le desabrochó el collar y salió corriendo asustado desde la zona de 10 y 162, cruzando la calle Génova y luego la Montevideo por calle 6, en dirección a los barrios Nueva York y Náutico.

Su dueña, Carla, sostuvo que creen que el animal podría estar retenido por alguien y pidió especial atención ante la posible aparición de caniches grises de pelo corto. “Creemos que alguien lo tiene retenido y, de ser así, lo primero que hacen es cortarle el pelo. Atentos a caniches grises de pelo corto”, expresó.

El perro es de tamaño pequeño, aunque no mini, y fue descrito como muy bueno, inteligente y cariñoso, con una marcada tendencia a la ansiedad y el miedo. “Le encanta dar besos. También es muy ansioso y asustadizo. Le teme a la lluvia, a los cohetes y a ruidos fuertes y no para de temblar hasta que terminen”, detalló Carla.

Si bien le gusta salir a pasear, lo hace muy poco debido a su ansiedad, que provoca que tire constantemente del arnés y jadee durante el recorrido. Por ese motivo, su dueña señaló que, en caso de verlo en la calle, es probable que tenga la lengua afuera como señal de nerviosismo.

Carla pidió la colaboración de la comunidad y solicitó que se comuniquen si alguien encontró un perro gris con esas características, ya sea porque se lo regalaron, lo compraron o lo recogieron creyendo que estaba abandonado. Además, remarcó el esfuerzo sostenido de la familia en la búsqueda, que incluye la colocación de carteles en postes y comercios, la entrega de folletos con su foto, el contacto con vecinos y la difusión en redes sociales.

“Desde ese día lo buscamos incansablemente. Lo único que sabemos es que vamos a seguir hasta reencontrarnos. Alguien lo va a ver en algún momento. Mil gracias por ayudarnos a difundir su búsqueda. Tiene que volver a casa”, concluyó Carla.