Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy

Espectáculos

Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena?

Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena?

Ricardo Arjona bate récord en Argentina: sumó otra función en el Movistar Arena

10 de Febrero de 2026 | 12:07

Escuchar esta nota

Ricardo Arjona consolida su romance con el público argentino y marca un nuevo récord en la cartelera porteña. Tras agotar 12 funciones consecutivas, la productora Fenix Entertainment confirmó una nueva fecha para el 19 de mayo en el Movistar Arena, alcanzando un total de 13 presentaciones en el microestadio de Villa Crespo.

La demanda de tickets para ver al artista en su regreso al país superó todas las expectativas, convirtiendo a este tour en uno de los fenómenos más impactantes de los últimos años.

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas?

Los tickets para la nueva función del 19 de mayo estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17:00 hs.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar.

Arjona en Argentina: fechas agotadas

El furor por Arjona ya colgó el cartel de "sold out" en las siguientes 12 noches:

Mayo: Días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24.

LE PUEDE INTERESAR

La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza

LE PUEDE INTERESAR

La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa

"Lo que el Seco no dijo": una puesta inédita

Esta serie de conciertos forma parte de su nueva gira "Lo que el Seco no dijo", que comenzó el pasado 30 de enero con un lleno total en Chicago. La gira, descrita como la producción más ambiciosa de su carrera, presenta una puesta en escena teatral y monumental, diseñada exclusivamente para esta etapa artística que repasa cuatro décadas de trayectoria y canciones de su próximo álbum.

El tour recorrerá ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de desembarcar en Latinoamérica con paradas en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica, además de las históricas 13 noches en Buenos Aires.

El récord de Arjona en Argentina

La relación del guatemalteco con el país tiene hitos memorables:

- 2022: Realizó 8 Movistar Arena agotados.
- 2023: Cerró su gira "Blanco y Negro" con dos estadios Vélez Sarsfield colmados.
- Histórico: Ostenta el récord de 34 Luna Park consecutivos en 2006, además de 8 estadios GEBA, 6 Bomboneras y 5 DirecTV Arena, entre otros.

Con esta nueva seguidilla de shows, Arjona no solo reafirma su vigencia, sino que escribe una nueva página en la historia de los espectáculos en vivo en Argentina.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento

A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

VIDEO. El Lobo tuvo demasiados errores y sufrió una derrota justa

VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata

Del reality a la ficción: el show de Wanda y Maxi sigue en las redes

El taxidermista platense que se retiró y donó su legado de 50 años

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado
+ Leidas

Los barrios de La Plata con mayor riesgo de inundación: el mapa actualizado

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Estudiantes y un alivio económico tras un fallo favorable de la FIFA

Viajar a Buenos Aires, cada vez más caro: fuerte aumento de los micros

VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Distintos barrios de la Ciudad, sin agua por obras

Eliminarían el artículo sobre Ganancias de la reforma laboral: negociaciones de último momento
Últimas noticias de Espectáculos

La curiosa reacción de Marcelo Tinelli tras los besos entre Juanita y Tomás Mazza

La China Suárez al borde de la censura en Instagram por fotos infartantes: mirá la galería completa

Nació el bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: cambio de planes de último momento para el parto

VIDEO. Sorpresiva eliminación en MasterChef Celebrity: quién dejó el reality
La Ciudad
Plaza España, Parque Saavedra y Parque San Martín, las obras adjudicadas que avanzarán desde el viernes
Martes sofocante en La Plata, miércoles con ¿lluvias? y ¡al fin! llega el alivio el jueves
Se define el Súper Cartonazo de $4.000.000: los números de este martes
A 100 años del Plus Ultra, la historia del primer avión que unió Europa y La Plata
El Plus Ultra y una hazaña que cambió la historia de la aviación
Policiales
Condenaron a prisión perpetua al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Drama, tensión y rescate en La Plata por una adolescente que intentó tirarse desde un balcón
VIDEO. “Sextorsión mortal”, cuando el delito no se apaga tras las rejas: un suicidio y amenazas desde La Plata
Quedó libre el acusado por un accidente y fuga
Declara el sospechoso de arrojar a su novia Rocío Alvarito al vacío: ¿ataque o accidente?
Información General
Calles abandonadas, protesta y peleas entre los mismos policías de Santa Fe por crisis laboral
Gran juntada therian en la Provincia: dónde es la reunión, a qué hora y lo que hay que saber
Donación de órganos: la Provincia motorizó el récord nacional
Nutricionistas impulsan desde La Plata el consumo de legumbres
Bastián fue trasladado a una clínica para su recuperación
Deportes
VIDEO. ¡Pincha ganador! Luchó y tuvo su premio de cabeza
En algunos años Carrillo también tendrá estatua
Eduardo Domínguez: “Es un grupo que trabaja con una idea clara”
VIDEO. José Sosa, titular, capitán y distinción: "Vivo el día a día y lo disfruto"
VIDEO. La polémica: ¿hubo penal contra Carrillo?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla