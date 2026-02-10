Ricardo Arjona, nueva función y récord en Argentina: ¿cuándo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena?

Kicillof y Alak presentaron el final de la obra del acueducto Norte: "La Plata esperaba esto hace 80 años"
Ricardo Arjona consolida su romance con el público argentino y marca un nuevo récord en la cartelera porteña. Tras agotar 12 funciones consecutivas, la productora Fenix Entertainment confirmó una nueva fecha para el 19 de mayo en el Movistar Arena, alcanzando un total de 13 presentaciones en el microestadio de Villa Crespo.
La demanda de tickets para ver al artista en su regreso al país superó todas las expectativas, convirtiendo a este tour en uno de los fenómenos más impactantes de los últimos años.
Los tickets para la nueva función del 19 de mayo estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17:00 hs.
Las entradas se podrán adquirir únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar.
El furor por Arjona ya colgó el cartel de "sold out" en las siguientes 12 noches:
Mayo: Días 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24.
Esta serie de conciertos forma parte de su nueva gira "Lo que el Seco no dijo", que comenzó el pasado 30 de enero con un lleno total en Chicago. La gira, descrita como la producción más ambiciosa de su carrera, presenta una puesta en escena teatral y monumental, diseñada exclusivamente para esta etapa artística que repasa cuatro décadas de trayectoria y canciones de su próximo álbum.
El tour recorrerá ciudades como Nueva York, Miami y Los Ángeles, antes de desembarcar en Latinoamérica con paradas en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Costa Rica, además de las históricas 13 noches en Buenos Aires.
La relación del guatemalteco con el país tiene hitos memorables:
- 2022: Realizó 8 Movistar Arena agotados.
- 2023: Cerró su gira "Blanco y Negro" con dos estadios Vélez Sarsfield colmados.
- Histórico: Ostenta el récord de 34 Luna Park consecutivos en 2006, además de 8 estadios GEBA, 6 Bomboneras y 5 DirecTV Arena, entre otros.
Con esta nueva seguidilla de shows, Arjona no solo reafirma su vigencia, sino que escribe una nueva página en la historia de los espectáculos en vivo en Argentina.
