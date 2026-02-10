Otro edificio de La Plata con desprendimientos y el peligro siempre latente de accidentes

El mal estado de algunos edificios de La Plata volvió a quedar hoy en el foco del debate debido a la denuncia de un nuevo desprendimiento de mampostería que puso en riesgo a los vecinos. Se trata de una situación que se repite y que enciende alarmas en distintos barrios platenses.

A la larga lista de casos ocurridos en los últimos días, esta mañana se sumó un nuevo episodio en la torre de departamentos de 49 entre 16 y 17. Los encargados debieron cruzar cintas de "peligro" debido a la "caída de mampostería desde altura", aseguraron los lectores de EL DIA que se comunicaron al WhatsApp (+5492214779896).

"En la ciudad estamos lleno de patologías estructurales y filtraciones", aseguraron y contaron que en el mencionado edificio "pusieron cinta de peligro en la vereda pero no sobre la entrada a las cocheras que fue donde están los desprendimientos".

En ese sentido aseguraron que "es un peligro latente para peatones". Al tiempo que reflexionaron: "Las edificaciones de los últimos 10/15 años en La Plata tienen serias fallas edilicias por falta de control".

Cabe recordar que en los primeros días de febrero se volvió a poner en foco el temor por balcones en mal estado en nuestra ciudad tras sendos derrumbes. Uno de los casos preocupó al barrio de 10 entre 46 y 47, ya que estuvieron en vilo ante “un peligro” inminente, según indicó el vecino que detalló que el balcón en cuestión se encontraba “casi llegando a 47, sobre el bar que está cerrado”. Como se observó en las imágenes, el balcón es de varios metros y se encontraba en notable mal estado. Se observaron pedazos desprendidos sobre la base. que mostraba los fierros donde se sostiene. A su vez, en uno de los extremos, hay un fragmento desprendido, caído anteriormente.

También se informó sobre un balcón que se desmoronó por completo en 38 entre 2 y 3, y ocurrió algo similar en un edificio de la esquina de 4 y 49, en pleno centro de la Ciudad.

En línea con el temor por los derrumbes de balcones en La Plata, nuevos reclamos se suman por edificios en “deterioro total”. El riesgo crece en diagonal 108 entre 9 y Plaza Olazábal puesto que “es un paso muy transitado por mamás y niños que van a la plaza”. Contaron que “el deterioro es total. Algún día va a hacer un estrago. Está el portón de chapa pero la viga que lo sostiene arriba está inflada y rajado”.

Tal como viene informando este diario, la problemática no es nueva, pero su frecuencia se ha acelerado. En las últimas dos décadas se han contabilizado al menos diez casos de gravedad. Entre los más dramáticos se recuerda el incidente de noviembre de 2024 en la zona de la estación de trenes, donde un taxista resultó seriamente herido al ser golpeado por restos de mampostería. También el desplome en 6 y 54 en 2020 que hirió a una mujer, o la pérdida de ornamentación en el Teatro Coliseo Podestá ese mismo año.