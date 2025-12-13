Un banco de Wall Street ya habla de la reelección de Javier Milei en 2027

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Leandro Gabin

13 de Diciembre de 2025 | 01:46
eleconomista.com.ar

“Segunda fase de la transformación de Milei”. Así tituló UBS su último informe sobre la Argentina 2026. La entidad, una de las más importantes del mundo, le dedicó un exhaustivo análisis al país, desde lo político hasta lo económico. “La combinación de una mayor estabilidad política y apoyo externo ofrece a Argentina una ventana para profundizar su agenda de reformas en 2026”, asegura UBS.

El banco dice que la Argentina iniciará 2026 con una administración que goza de capital político renovado y apoyo internacional. “Tras algunos meses marcados por denuncias de corrupción y cuestionamiento de la gobernabilidad, el presidente Javier Milei cierra 2025 con una victoria decisiva en las elecciones intermedias, una mejora en las relaciones con EE UU y perspectivas macropolíticas más estables”, asegura.

Según el banco suizo, el año entrante contempla una segunda fase en la administración Milei “destinada a transformar la economía argentina”, enfocada en mejorar la gobernabilidad, impulsar reformas estructurales y reconstruir las reservas internacionales.

“Es probable que las reformas estructurales —incluyendo las tributarias, laborales y de desregulación general— logren avanzar en 2026, incluso si lo hacen en una versión atenuada, respaldadas por un estilo de gobierno más colaborativo”, apunta.

Y recuerda que la estabilidad externa está anclada en el apoyo de EE UU y en operaciones de manejo de pasivos, mientras que la remonetización y la recuperación del crecimiento contribuirán a la acumulación de reservas. “En conjunto esperamos que los fundamentales económicos de Argentina sigan mejorando en 2026”, sostiene.

Con respecto a las reservas, UBS afirma que “existe un amplio consenso entre los inversionistas de que Argentina también debe acumular reservas desde niveles muy bajos”, considerando que el país enfrenta unos US$ 48.000 millones en obligaciones externas hasta 2027.

Luis Caputo planea hacerlo mediante una estrategia de remonetización. La base monetaria está en niveles excepcionalmente bajos, y a medida que el PIB nominal se recupere, la demanda de pesos debería aumentar. Esto da margen al Banco Central para comprar dólares sin generar presiones inflacionarias. “Se espera que ingresen divisas adicionales a través de emisiones corporativas y provinciales, mayor inversión extranjera directa y una cosecha agrícola más robusta a partir del 2° trimestre de 2026”, advierte la entidad.

“Por ahora, el Gobierno pretende mantener las bandas de fluctuación cambiaria. Los funcionarios las consideran un ancla importante en una economía bimonetaria, donde las expectativas pueden cambiar abruptamente. Si bien un régimen de flotación cambiaria plena sigue siendo el objetivo a largo plazo, las autoridades consideran que avanzar demasiado pronto podría ser desestabilizante. Creemos que cierta depreciación contribuiría a la competitividad, pero ya no es tan urgente después del ajuste cercano al 25% registrado a fines de 2025”, sostiene UBS.

Riesgo

Y dice que el principal riesgo a corto plazo es que el peso toque el techo de la banda de fluctuación, lo que probablemente obligaría al Banco Central a intervenir y podría frenar la acumulación de reservas.

Con respecto a la actividad, UBS sostiene que la economía creció cerca del 6% interanual a principios de 2025, pero el consenso prevé una ralentización hacia el 2% a principios del próximo año, antes de volver a acelerarse hacia el 4% a finales de 2026.

El informe de UBS deja otras definiciones:

- “El acceso de las empresas a los mercados mundiales debería impulsar la inversión, sobre todo en energía, minería y agricultura, tres sectores que siguen siendo estructuralmente fuertes y cada vez más centrales en el perfil exportador de Argentina”.

- “En conjunto esperamos que los fundamentales económicos de Argentina sigan mejorando en 2026”.

- “Argentina enfrenta un difícil perfil de vencimientos de deuda externa en 2026, con obligaciones por valor de US$ 17.800 millones (US$ 8.400 millones en bonos, US$ 4.300 millones al FM, US$ 4.200 millones a organismos multilaterales y US$ 900 millones a acreedores locales)”.

- “Los indicios tempranos sobre las perspectivas de reelección de Milei en 2027 también parecen favorables. La oposición peronista está fragmentada y carece de una figura unificadora; y si la economía continúa por la senda de crecimiento y desinflación, Milei ingresará al siguiente ciclo electoral desde una posición fuerte”.

- “Su agenda —disciplina fiscal, desregulación y reformas pro-mercado— está influyendo cada vez más en el debate político, incluso entre algunos líderes peronistas del interior del país”.

- “La baja de las tasas de interés después de las elecciones ya está impulsando el consumo, mientras que una inflación relativamente estable está sosteniendo los ingresos reales”.

 

