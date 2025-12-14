El Gobierno busca implementar la desgravación impositiva desde enero

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
El Gobierno Nacional envió al Congreso un paquete de reformas fiscales con un componente crucial para el sector inmobiliario: la exención total del Impuesto a las Ganancias sobre las utilidades derivadas de la venta y del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación.
Este proyecto, que busca entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, es interpretado por el sector como un fuerte estímulo para formalizar las transacciones y aumentar la oferta de propiedades, en un contexto de escasez de viviendas en alquiler y alto costo de compraventa.
INCENTIVO A LA OFERTA
La medida de mayor impacto inmediato es la eliminación de la carga fiscal sobre la renta de alquiler.
Actualmente, los ingresos por locación están gravados por Ganancias. Con la exención, los propietarios que ofrezcan sus inmuebles para vivienda de largo plazo dejarían de tributar sobre esa renta.
El principal objetivo de esta desgravación es aumentar la rentabilidad neta para el locador, incentivando a que los inmuebles ociosos en todo el país sean volcados al mercado de alquileres. Los analistas esperan que esto impulse un crecimiento en la oferta, ayudando a moderar las presiones sobre los precios que persisten tras la derogación de la Ley de Alquileres.
EXENCIÓN EN LA VENTA
El proyecto también busca simplificar el proceso de compraventa al eximir la ganancia obtenida por la transferencia de inmuebles.
Esta medida afecta directamente al denominado Impuesto Cedular (una tasa del 15% sobre la ganancia bruta), que se aplica a las propiedades adquiridas a partir de enero de 2018.
Al eliminarse este costo tributario sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo, se espera que los vendedores obtengan un mejor rendimiento de su capital.
Esto podría aumentar la liquidez y la velocidad de las operaciones en el mercado inmobiliario, beneficiando a quienes buscan desprenderse de una propiedad o reinvertir.
CONSECUENCIAS LOCALES
La aplicación de esta nueva normativa podría tener consecuencias directas en la dinámica del mercado, según analistas del sector.
Por caso, el mercado platense, con fuerte demanda estudiantil y habitacional, se beneficiaría de un posible aumento de la oferta de alquileres, se analiza.
Al mejorar la rentabilidad neta de la inversión en ladrillos, se espera un mayor interés en los desarrollos inmobiliarios y en la adquisición de unidades para renta.
En síntesis, la exención tributaria busca actuar como un estímulo de doble impacto (aliviar la carga y generar incentivos). La aprobación del proyecto será clave para definir las reglas del juego en 2026.
