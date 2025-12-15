Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas

eleconomista.com,ar

Mientras que con un sistema “a la chilena” pareciera que, a través del Tesoro, el Banco Central empieza a sumar micro compras de reservas, cumpliendo con la recomendación del FMI, de EE.UU., de bancos internacionales y de analistas de todas partes, el equipo económico no abandona su estrategia central: sigue anclando el valor del dólar, para tratar de retomar la desinflación, algo que se abandonó a partir de abril de este año.

La jugada de Luis Caputo y todo su equipo tiene movimientos múltiples y complejos. Ya que luego de la inesperada magnitud del triunfo electoral del 26 de octubre, le están proveyendo al mercado financiero local una gran cantidad de pesos, para abaratar las tasas de interés. Pero, en línea con eso, anclan el dólar, al punto que en lo que va de diciembre, con una inflación que va rodando al 2,3% mensual, el precio promedio de todos los dólares baja 0,5% en la primera mitad del mes.

El ministro Caputo necesita reactivar la economía con urgencia. El Indec confirmó el viernes que el uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre, con el sector textil ya ubicándose por debajo del 35%, con una masiva invasión de productos importados, casi todos desde China, con artículos baratísimos y de calidad dudosa. Y, al mismo tiempo, según datos oficiales, en los últimos cuatro meses el empleo asalariado privado se redujo en 49.000 personas.

Por esa razón, el titular del BCRA Santiago Bausili sigue las instrucciones de Caputo, que además de liberar fondos en cada licitación de deuda en pesos, riega de pesos el sistema financiero. Por esa razón, las tasas de los descubiertos en cuenta corriente bajaron al 22%, para ver si se resuelve el tsunami de morosidad de cheques rechazados.

En caída libre

Peor lo que está bajando todavía más rápido son las tasas de los plazos fijos. A partir de hoy los bancos grandes empezaron a pagar tasas del 20,5% anual, es decir con una renta claramente negativa respecto de la inflación actual.

Milei insiste con que la inflación tenderá a 0% a partir de mediados de 2026, pero lo concreto es que según el dato provisto por el Indec, en los últimos doce meses la inflación fue del 31,4% anual, en alza.

Todo este cuadro de situación, con un tipo de cambio que se va atrasando y con un BCRA vacío que pudo sumar el viernes reservas por US$ 83 millones, pero que sigue muy lejos de lo que se necesita para afrontar pagos millonarios de 2026, los dólares están anclados, y el gran interrogante es qué pasará con las bandas cambiarias y con las reservas del Banco Central en los próximos meses.

De ahí que los bonos pudieron mejorar algo, pero con un riesgo país que no sale del callejón de los 620/640 puntos desde hace un mes. Y a eso se agrega que sigue habiendo dudas con el precio de las acciones, que no solo va perdiendo sustento, sino que al compás del mínimo uso de la capacidad instalada, la Bolsa de Buenos Aires se seca, con uno de los volúmenes más bajos operados en los últimos tiempos.

Hay consumo, la gente saca pesos de los bancos para adquirir cosas, pero las compras son de unos pocos y a través de sistemas puerta a puerta muchas veces por medio de plataformas importadas.

El dinero se va de las entidades porque por plazos fijos, la tasa por plata chica bajó de 24,3% a 24% (con bancos grandes pagando 20,5% y bancos chicos 27%), mientras que por plata grande subió de 30,2% a 30,3%.

La ida de capitales extranjeros

Y mientras la canasta que mide la pobreza subió 4,1% noviembre, por encima de la inflación, en Argentina se va formando una nueva burguesía nacional que reemplaza a empresas internacionales que se siguen yendo. La canadiense Nutrien se fue de Profertil, vendió por US$ 600 millones el 50% de la planta que está en Bahía Blanca, lo compró Adecoagro, mientras que YPF está por venderles el otro 50%. Y, encima, Leonardo Scatturice, que ya había comprado Flybondi, ahora compró OCA (relacionado con Amazon, en algo que parece que empieza a competir con Mercado Libre).

Todo va cambiando, no solo a nivel local, sino también en el exterior como la baja de la tasa base de la Fed, de 4% a 3,75% anunciada por Powell. En el mercado cambiario local, nada cambia: con el dólar oficial a $1.462,66, el BCRA no intervino en el mercado de cambios. A su vez, la Bolsa de Rosario confirmó que se viene una cosecha récord de trigo, que este viernes pudo tener una suba de cotización en el puerto santafesino.

Con esa ecuación, el dólar oficial subió el viernes 2,21 pesos hasta 1462,66 pesos, el blue bajó 5 pesos hasta 1445 pesos, el Senebi subió 2,50 pesos hasta 1.471,10 pesos, el MEP subió 70 centavos hasta 1.477,53 pesos y el contado con liqui subió 3,58 pesos hasta 1.512,32 pesos. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue negativa en 1% y la del CCL con el mayorista fue de 5%.

