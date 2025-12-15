Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

El Mundo

Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación

Los atacantes son un hombre de 50 años y su hijo, quienes dispararon mientras se desarrollaba una festividad de la comunidad judía

Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación
15 de Diciembre de 2025 | 09:16

Escuchar esta nota

Las autoridades de Australia acordaron hoy endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sídney a 16 personas que celebraban la festividad judía de Janucá.

Una niña de diez años se encuentra entre las víctimas fatales del tiroteo en la playa de Bondi, así como un sobreviviente del Holocausto y un rabino. Además, 42 personas fueron hospitalizadas, según la policía.

El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".

La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales.

Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur. Esa masacre dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.

Pero los tiroteos del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas. Según la cadena pública ABC, ambos podrían tener vínculos con el Estado Islámico.

LE PUEDE INTERESAR

Chile gira a la derecha: la tercera fue la vencida para Katz

LE PUEDE INTERESAR

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Mientras tanto, la policía sigue investigando el móvil del crimen, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía. "Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas", dijo Albanese, antes de dejar un ramo de flores en el Bondi Pavilion.

Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, llena de turistas en una calurosa tarde de verano, donde unas 1.000 personas se habían congregado en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá.

Con armas largas, los atacantes dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años. El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.

Durante el ataque, algunas personas corrieron hacia la playa para rescatar a los niños, atender a los heridos y enfrentarse a los hombres armados. Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas. El medio local 7News identificó al "héroe" como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y está hospitalizado.

Una serie de ataques antisemitas ha sembrado el miedo entre las comunidades judías de Australia tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Posibles tres bajas en Estudiantes para la otra final y ¿un festejo en UNO?

La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero

La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha

Una causa por lavado de dinero ¿dardo contra Estudiantes?

Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia

Costas felicitó a Estudiantes por su actitud en la final

Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Últimas noticias de El Mundo

Chile gira a la derecha: la tercera fue la vencida para Katz

Horror en Australia durante la celebración de una fiesta judía

Zelenski ofrece renunciar a su ingreso a la OTAN

Padre e hijo matan a 15 personas durante una festividad judía en una playa de Australia
Policiales
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Acusado de abuso, piden detener a un futbolista
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
VIDEO. Preocupa el accionar de “mecheras” en el Centro
Se conoce el veredicto por el femicidio de Aybar
Información General
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Vivir haciendo números: cuando la salud mental estalla al ritmo que aumentan las deudas
Controladores aéreos anuncian protestas y temen demoras en vuelos
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Deportes
Estudiantes en modo Copa Libertadores 2026: en qué bombo está, cuándo son los sorteos y más
La fiesta Pincha: madrugada roja y blanca en Santiago del Estero
La continuidad de Eduardo Domínguez, ahora, es tema central en el Pincha
Muslera: el arquero que jerarquizó a Estudiantes
Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla