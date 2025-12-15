Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
Los atacantes son un hombre de 50 años y su hijo, quienes dispararon mientras se desarrollaba una festividad de la comunidad judía
Escuchar esta nota
Las autoridades de Australia acordaron hoy endurecer las leyes sobre tenencia de armas, un día después de que un hombre y su hijo mataran en una playa de Sídney a 16 personas que celebraban la festividad judía de Janucá.
Una niña de diez años se encuentra entre las víctimas fatales del tiroteo en la playa de Bondi, así como un sobreviviente del Holocausto y un rabino. Además, 42 personas fueron hospitalizadas, según la policía.
El primer ministro, Anthony Albanese, convocó una reunión de los gobernadores de los estados y territorios de Australia en respuesta, y acordó con ellos "fortalecer las leyes sobre armas en todo el país".
La oficina de Albanese afirmó que convinieron estudiar cómo mejorar las verificaciones de antecedentes de los propietarios de armas de fuego, impedir que los no nacionales obtengan licencias de armas y limitar los tipos de armas que son legales.
Los tiroteos masivos han sido poco comunes en Australia desde que, en 1996, un individuo mató a 35 personas en la localidad turística de Port Arthur. Esa masacre dio lugar a reformas de gran alcance que durante mucho tiempo se consideraron un estándar a nivel mundial.
Pero los tiroteos del domingo han planteado nuevas preguntas sobre cómo el padre y el hijo obtuvieron las armas. Según la cadena pública ABC, ambos podrían tener vínculos con el Estado Islámico.
Mientras tanto, la policía sigue investigando el móvil del crimen, pero las autoridades afirmaron que el ataque buscaba claramente aterrorizar a la comunidad judía. "Lo que vimos ayer fue un acto de pura maldad, un acto de antisemitismo, un acto de terrorismo en nuestras costas", dijo Albanese, antes de dejar un ramo de flores en el Bondi Pavilion.
Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, llena de turistas en una calurosa tarde de verano, donde unas 1.000 personas se habían congregado en la playa de Bondi para celebrar la festividad judía de Janucá.
Con armas largas, los atacantes dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años. El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.
Durante el ataque, algunas personas corrieron hacia la playa para rescatar a los niños, atender a los heridos y enfrentarse a los hombres armados. Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas. El medio local 7News identificó al "héroe" como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y está hospitalizado.
Una serie de ataques antisemitas ha sembrado el miedo entre las comunidades judías de Australia tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
