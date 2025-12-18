Caputo salió a escrachar a los intendentes que cobran tasas altas
El Gobierno denunció ante la Justicia al gremio de los controladores aéreos
El paro continúa hoy entre las 16hs. y las 19hs.
El Gobierno nacional decidió judicializar el conflicto gremial que mantienen los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó una denuncia penal por la interrupción del servicio aéreo y por haber comprometido la seguridad operacional. EANA sostiene que la colocación de banderas en las estructuras externas de las torres de control atentaron contra la seguridad de las operaciones aéreas dado que el desprendimiento de estos elementos podría derivar en su ingesta por las turbinas de las aeronaves, lo que representaría un riesgo inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.
La empresa estatal argumenta que estos elementos distractores y obstructivos dificultan la visión y la concentración necesaria para las tareas de guía y seguridad que realizan los operadores en las terminales aéreas más transitadas del país.
EANA sostiene que el derecho a la protesta no puede vulnerar la seguridad de la navegación aérea y que la denuncia busca proteger la operatividad y la vida de los ciudadanos.
Las medidas de fuerza que lleva adelante ATEPSA provocaron ayer modificaciones significativas en el cronograma de vuelos de las compañías, ocasionando demoras y cancelaciones, con la afectación de miles de pasajeros.
Hoy el paro se extenderá entre las 16hs. y las 19hs. y Aerolíneas Argentinas proyecta que se verán afectados más de 60 servicios.
El sindicato ha ratificado la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, que tendrá impacto tanto vuelos domésticos como rutas internacionales.
