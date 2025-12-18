Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube

18 de Diciembre de 2025 | 04:40
En un cambio sísmico para uno de los eventos más destacados de la televisión, los Premios de la Academia dejarán ABC y comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, anunciado el miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La señal de tevé continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028 pero a partir de 2029, YouTube retendrá los derechos globales hasta 2033. YouTube será el hogar de todo lo relacionado con los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones al Oscar.

“Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la academia. “La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la audiencia mundial más grande posible, lo cual será beneficioso para nuestros miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

