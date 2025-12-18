Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube

En un cambio sísmico para uno de los eventos más destacados de la televisión, los Premios de la Academia dejarán ABC y comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, anunciado el miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. La señal de tevé continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028 pero a partir de 2029, YouTube retendrá los derechos globales hasta 2033. YouTube será el hogar de todo lo relacionado con los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones al Oscar.

“Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la academia. “La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la audiencia mundial más grande posible, lo cual será beneficioso para nuestros miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica”.