Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca

Boca, que no pudo cerrar el año con la obtención del título del Clausura, ya comenzó a jugar fuerte en el mercado de pases con vistas a 2026, el año en el que volverá a jugar la Copa Libertadores, el máximo objetivo deportivo.

En ese sentido en las últimas horas aceleró y ya está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo: avanzó en las negociaciones y quedó a punto de incorporar al colombiano Marino Hinestroza.

El extremo diestro de Atlético Nacional ya habia resonado en varios mercados anteriores y es del gusto personal del presidente xeneize Juan Román Riquelme, quien se ocupó particularmente de levantar el teléfono, de acuerdo a lo que se dijo en un canal de cable.

El club colombiano había tasado al delantero de 23 años en ocho millones de dólares, aunque no se sabe en qué cifra exacta avanzaron las conversaciones con Boca.

Tiempo atrás el colombiano había dejado saber su deseo personal de jugar en un grande como Boca, que ya estuvo interesado en hacerse de sus servicios en ventanas de transferencias previas.

“Boca es un grande de Argentina, del continente. Es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera”, decía meses atrás Hinestroza. Ahora está a un paso...

¡Quién es realmente Marino Hinestroza? El propio futbolista de 23 años se encargó de presentarse en sociedad.

“Soy ambicioso, yo soy un pelado muy ambicioso que... Lo estoy ratificando, ¿no? Dos títulos en diciembre. Yo pienso que siempre he sido así, siempre he sido un chico como lo quieran llamar... Deshumilde (sic), arrogante. Pero tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así. Ya estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo sí, soy arrogante, lo entrego todo, aliento a la hinchada, yo sí provoco, porque eso es lo que da. Y mirá, estamos con dos títulos, gracias a Dios”.

No hay frase que pinte mejor a Marino Hinestroza, el extremo colombiano por el que Boca ya se encuentra negociando. De los mejores futbolistas de la liga colombiana, ya convocado a su selección. Pero también sobrado de confianza, explosivo y provocador. Un combo que en Boca Predio tendrán que contener y manejar para disfrutarlo.

primer contacto por dybala

“Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”, confesó Marcelo Delgado, dirigente de Boca, cuando le consultaron por la posible contratación de Paulo Dybala.

Ya no son rumores, ahora es una realidad: el Xeneize lo quiere, ya sea para este mercado de pases o en junio -cuando finaliza su contrato en Roma-, e inició contactos con el entorno de la Joya.

Las ganas de Juan Román Riquelme de contar con el zurdo de 32 años pasaron a los hechos y ya se puso en marcha el operativo seducción. El primer paso lo dio Leandro Paredes -o mejor dicho, lo viene dando hace tiempo-, con su viaje express a la capital italiana en plenas vacaciones para convencer definitivamente a su amigo de que siga su rumbo.