Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Deportes |El extremo que llega de colombia

Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca

El Xeneize aceleró las negociaciones por un extremo que ya había sonado en anteriores mercados de pases

Hinestroza, el elegido para reforzar a Boca

hinestroza, a un paso de ser el primer refuerzo de boca / web

18 de Diciembre de 2025 | 06:17
Edición impresa

Boca, que no pudo cerrar el año con la obtención del título del Clausura, ya comenzó a jugar fuerte en el mercado de pases con vistas a 2026, el año en el que volverá a jugar la Copa Libertadores, el máximo objetivo deportivo.

En ese sentido en las últimas horas aceleró y ya está muy cerca de cerrar a su primer refuerzo: avanzó en las negociaciones y quedó a punto de incorporar al colombiano Marino Hinestroza.

El extremo diestro de Atlético Nacional ya habia resonado en varios mercados anteriores y es del gusto personal del presidente xeneize Juan Román Riquelme, quien se ocupó particularmente de levantar el teléfono, de acuerdo a lo que se dijo en un canal de cable.

El club colombiano había tasado al delantero de 23 años en ocho millones de dólares, aunque no se sabe en qué cifra exacta avanzaron las conversaciones con Boca.

Tiempo atrás el colombiano había dejado saber su deseo personal de jugar en un grande como Boca, que ya estuvo interesado en hacerse de sus servicios en ventanas de transferencias previas.

“Boca es un grande de Argentina, del continente. Es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera”, decía meses atrás Hinestroza. Ahora está a un paso...

LE PUEDE INTERESAR

PSG campeón del mundo por primera vez

LE PUEDE INTERESAR

Tras su viaje a la India, Messi llegó a la Argentina

¡Quién es realmente Marino Hinestroza? El propio futbolista de 23 años se encargó de presentarse en sociedad.

“Soy ambicioso, yo soy un pelado muy ambicioso que... Lo estoy ratificando, ¿no? Dos títulos en diciembre. Yo pienso que siempre he sido así, siempre he sido un chico como lo quieran llamar... Deshumilde (sic), arrogante. Pero tienen que darse cuenta de que para ganar hay que ser así. Ya estamos cansados de ser humildes y no ganar nada. Entonces yo sí, soy arrogante, lo entrego todo, aliento a la hinchada, yo sí provoco, porque eso es lo que da. Y mirá, estamos con dos títulos, gracias a Dios”.

No hay frase que pinte mejor a Marino Hinestroza, el extremo colombiano por el que Boca ya se encuentra negociando. De los mejores futbolistas de la liga colombiana, ya convocado a su selección. Pero también sobrado de confianza, explosivo y provocador. Un combo que en Boca Predio tendrán que contener y manejar para disfrutarlo.

primer contacto por dybala

“Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”, confesó Marcelo Delgado, dirigente de Boca, cuando le consultaron por la posible contratación de Paulo Dybala.

Ya no son rumores, ahora es una realidad: el Xeneize lo quiere, ya sea para este mercado de pases o en junio -cuando finaliza su contrato en Roma-, e inició contactos con el entorno de la Joya.

Las ganas de Juan Román Riquelme de contar con el zurdo de 32 años pasaron a los hechos y ya se puso en marcha el operativo seducción. El primer paso lo dio Leandro Paredes -o mejor dicho, lo viene dando hace tiempo-, con su viaje express a la capital italiana en plenas vacaciones para convencer definitivamente a su amigo de que siga su rumbo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

Provincia pagará el aguinaldo el 20

Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario

Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle

Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno

Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

El drama de la zona roja: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Deportes

Un duelo con Platense dio inicio a la mística

El DT define quiénes reemplazan a los tocados

Zaniratto “Tenemos que ir por un Gimnasia cada día mejor”

Pidieron el procesamiento de Moretti por fraude
Espectáculos
“Sex”: Noruegos confundidos y con ganas de explorar
Nick Reiner, que podría recibir la pena de muerte, compareció ante la Justicia
“Louise Violet” desembarca en los cines con una historia de educación e inspiración
La nueva “Avatar” cumple (aunque poco más)
Cambio de paradigma: a partir de 2029, los Oscar se verán a través de YouTube
Política y Economía
Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
La inflación mayorista se aceleró a 1,6%
Presupuesto 2026: avanzó con intensas negociaciones
Los libertarios buscan dictamen para avanzar en la reforma laboral
Con apoyo peronista, de la izquierda y piqueteros, la CGT protesta en la calle
Policiales
Golpeó a su pareja y casi mata al suegro: preso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Fatal descompensación al volante en Plaza Moreno
La Ciudad
Psiquiatras y psicólogos, dan charlas de salud mental en clubes
Desarrollan luces LED para optimizar cultivos
Encuentro por el Día de las Personas con Discapacidad
Ajustes de alquileres en enero entre el 4% y 13%
Radiografía de la inflación local: en dos años, el micro dio un salto del 982%

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla